Scopri la Cina a Torino con Glovo e 8 Sapori, un’esperienza fusion direttamente a casa tua

TORINO – Se hai sempre sognato di scoprire i sapori autentici della Cina senza dover prendere un aereo, Glovo e 8 Sapori ti offrono l'occasione perfetta per farlo, direttamente dal cuore di Torino! Glovo, la piattaforma leader del delivery in Italia, è entusiasta di annunciare una partnership esclusiva con 8 Sapori, l'amatissima ravioleria artigianale torinese famosa per la sua qualità e autenticità.





Nata con la missione di portare in tavola la vera tradizione gastronomica cinese, 8 Sapori è ormai un must per chi ama la cucina artigianale a Torino. La ravioleria celebra le otto tradizioni culinarie della Cina, che affondano le radici nel 1600, durante la dinastia Qing. Ogni cucina regionale racconta una storia di sapori unici e ingredienti locali, offrendo un vero e proprio viaggio culturale alla scoperta di un mondo straordinario.





Cosa rende unici i ravioli di 8 Sapori? Ingredienti freschissimi e una lavorazione artigianale della pasta che garantisce un’esplosione di gusto ad ogni boccone. Il menù propone un mix perfetto tra piatti classici e creazioni innovative, che uniscono sapientemente tradizione e modernità, come i famosi ravioli cinesi accanto a proposte più originali e contemporanee.





Per Glovo Italia, questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali. La piattaforma, leader nel delivery di qualità, è impegnata a sostenere le realtà artigianali italiane, permettendo loro di ampliare la propria presenza sul territorio senza compromettere i valori di freschezza e qualità che le rendono uniche.





I torinesi possono già ordinare i leggendari ravioli di 8 Sapori tramite l’app di Glovo e goderseli comodamente a casa. È l’occasione perfetta per assaporare piatti preparati con cura e consegnati rapidamente, senza compromettere la bontà e la freschezza.





Con un menù che non teme indecisioni, i clienti possono scegliere non solo tra una vasta gamma di ravioli ispirati a sapori internazionali ma anche noodles fatti a mano di cui un piatto in particolare che porta il nome del locale ("Special Noodles 8 Sapori") e tante altre specialità della cucina asiatica.





"La collaborazione con 8 Sapori, un esempio perfetto di come la tradizione possa essere innovativa, riflette il nostro impegno nel valorizzare le eccellenze artigianali italiane e offrire ai nostri utenti un'esperienza culinaria autentica e di alta qualità. Siamo entusiasti di poter portare i sapori unici della tradizione gastronomica cinese direttamente nelle case dei torinesi, combinando tradizione e contemporaneità in ogni consegna" ha dichiarato Rafael Narvaez, Direttore Commerciale di Glovo Italia.





"Sono molto contento di annunciare l'avvio di questa collaborazione fra 8 Sapori e Glovo. Credo fermamente che nella ristorazione la vera differenza la facciano le persone. Ogni piatto che arriva sulla tavola è il risultato del lavoro di almeno dieci persone: chi cucina con amore, chi impiatta, chi serve con un sorriso, ma anche chi si occupa dei delivery e chi pedala fino a casa del cliente sotto ogni condizione climatica. In Glovo abbiamo trovato non solo un ottimo servizio, ma delle belle persone che si impegnano con passione, che ci tengono davvero e che danno valore al nostro prodotto".