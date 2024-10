Scoppia la bufera sul sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato per conflitto di interessi

ROMA - Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, esponente di Fratelli d’Italia nel governo Meloni, è finito al centro di una polemica accesa, alimentata da un'inchiesta pubblicata su Il Fatto Quotidiano. Il caso riguarda la partecipazione del politico barese nella società Therapia Srl, che gestisce tre poliambulatori a Bitonto. Questi ambulatori, come emerge dalla segnalazione, invitano i cittadini a optare per le cure private con lo slogan “senza dover attendere i lunghi tempi del Servizio sanitario pubblico”, una comunicazione che ha destato allarme e indignazione nelle file dell’opposizione e non solo.

La risposta delle opposizioni e l’accusa di conflitto d’interessi

Dal fronte politico opposto si sono sollevate richieste immediate di dimissioni per il sottosegretario, accusato di un palese conflitto di interessi. Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra (Avs), ha dichiarato che Gemmato avrebbe dovuto cedere le sue quote in Therapia Srl già all’atto della nomina governativa, affermando: “Ora è in palese conflitto di interessi. Può rappresentare degnamente la tutela della salute pubblica un sottosegretario che ha o ha avuto interessi in quella privata?”

Il conflitto è amplificato dall’attuale contesto della sanità italiana: mentre il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) affronta criticità crescenti, e con molti cittadini impossibilitati ad accedere a cure tempestive a causa delle liste d’attesa, la vicinanza di Gemmato con il settore privato appare, secondo l’opposizione, una posizione che mina l’obiettivo della sanità pubblica.

Le reazioni nel Partito Democratico

A farsi sentire è anche Ileana Malvasi del Partito Democratico e membro della Commissione Affari Sociali, che ha preannunciato un’interrogazione parlamentare in merito. Malvasi ha espresso duri commenti: “Mentre il Sistema sanitario nazionale cade a pezzi, chi dovrebbe farlo funzionare fa affari con gli ambulatori privati.” La deputata ha inoltre sottolineato come non si tratti della prima controversia legata a interessi privati per Gemmato, già titolare di una farmacia.