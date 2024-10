Red, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Coffee Shop'

Red, artista marchigiano dalla voce unica e inconfondibile, noto per la sua partecipazione al Fatti Sentire Festival andato in onda su Rai 2, torna con "Coffee Shop", il suo nuovo singolo che tocca il cuore, parlando di ricordi, di rimpianti e della necessità di andare oltre. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link Red, artista marchigiano dalla voce unica e inconfondibile, noto per la sua partecipazione al Fatti Sentire Festival andato in onda su Rai 2, torna con "Coffee Shop", il suo nuovo singolo che tocca il cuore, parlando di ricordi, di rimpianti e della necessità di andare oltre. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZDuKL51yw3oCxyOD/dJ6qYhtgJ5s5





Dopo aver ottenuto plausi e consensi per brani come "Illudimi" e "Come sei te", il brillante talento classe 2000 continua a raccontare emozioni e sentimenti, dando voce ai momenti di riflessione che ci colgono quando ci fermiamo a pensare al passato. "Coffee Shop" è nato in una fase di grande introspezione per l’artista, durante la quale ha sentito il peso del tempo e delle responsabilità che la vita adulta porta con sé. Tuttavia, il pezzo non si limita a dipingere i tratti sfumati della nostalgia, ma è anche e soprattutto un invito a reagire. «Poi ti senti un lampione che nel buio sfarfalla e te ne resti lì seduto con un tè all’early grey», canta Red, evocando un momento di solitudine in cui i ricordi riaffiorano insieme al desiderio di recuperare le connessioni perdute.





Il testo è sincero e diretto, intriso di parole che racchiudono le difficoltà nel far fronte al presente, senza però perdere la speranza di riscoprire se stessi, gli altri e l’amore. «A volte passa il momento, al treno ci resti sotto. Ora se ti alzi hai un sorriso un po’ finto, lo so, ma a mentire non riesco»: frasi che echeggiano come una confessione, ma anche come una sfida a non arrendersi.





«Questa canzone è nata quando ero sopraffatto dai pensieri negativi. Scrivere mi ha aiutato a liberarmi, a lasciar andare quella sensazione di pesantezza», racconta Red, sottolineando come la musica per lui rappresenti un modo per ritrovare la pace interiore.





Il ritornello, con il suo rimando a riavvolgere tempo, pensieri e ricordi – «Tornerò da te, dai giorni che non ho più da riavvolgere come uno yo-yo» – rivela la necessità Red di ricongiungersi con il passato, di mettere in pausa e far ripartire dal principio la pellicola della sua vita, in modo da poter rivivere i momenti di spensieratezza ormai perduti. Questa frase non è solo una riflessione malinconica, ma un vero e proprio grido di rivalsa: il desiderio di tornare a vivere con leggerezza, lasciandosi alle spalle il peso delle responsabilità adulte e ricostruendo un presente in cui i ricordi si fondono con nuove possibilità. In questo ritornello c’è la promessa di tornare all’essenza, di riappropriarsi di quei giorni, come uno yo-yo che torna indietro solo per prendere slancio verso il futuro con rinnovata energia e consapevolezza.





La voce di Red, riconoscibile e ricca di colori e sfumature, è una coccola per l’anima, una carezza che trasmettere emozioni con una delicatezza straordinaria. Il suo timbro unico, combinato ad una sensibilità artistica di raro riscontro, rende tutte le sue release un percorso intimo, in cui chi ascolta può ricollegarsi a parti di sé dimenticate e lasciarsi trasportare da un’emozione sincera.





Questa intensità vocale ed espressiva, si ritrova in ogni sua canzone, e "Coffee Shop" non fa eccezione. Il brano che tocca corde intime, ma offre anche una finestra di speranza. La nostalgia e la malinconia non sono mai fini a se stesse, bensì diventano il motore per guardare avanti, per dar vita ad un’identità più matura e consapevole e per costruire nuove memorie. Red riesce, con eleganza e autenticità, a parlare di esperienze condivise da molti, ma lo fa con un linguaggio semplice, capace di arrivare dritto al cuore.





Con "Coffee Shop", Red ci incoraggia a prendere in mano la nostra vita, a fermarci, a prenderci del tempo e, soprattutto, a non aver paura di ripartire, perché anche dopo aver attraversato periodi bui, non dobbiamo mai perdere di vista la luce che avvolge ciò che conta davvero.





Per quel che riguarda Red, pseudonimo di Matteo Valentini, è un cantautore nato a Pesaro il 20 aprile 2000. La sua passione per la musica prende forma all’età di 14 anni, quando acquista la sua prima chitarra e inizia a suonare da autodidatta. A 17 anni decide di approfondire lo studio del canto, iniziando un percorso che lo porterà a diventare uno degli artisti più promettenti della nuova scena pop italiana. La sua evoluzione professionale è caratterizzata da un equilibrio tra impegno e creatività. Red ha continuato a perfezionare il suo stile, affiancando la carriera musicale ai suoi studi universitari. Nel 2022, durante un'esibizione dal vivo, presenta il suo primo inedito ufficiale, "Sotto le luci", segnando l’inizio di un viaggio musicale intenso e sincero. Nel 2024, dopo aver conseguito la laurea, Red pubblica il suo secondo singolo "Come sei te", con cui si aggiudica il secondo posto al Pesaro Talent Show e raggiunge le finali di concorsi prestigiosi come il THEBESTTALENTOOFFICIAL, il Punta alle Stelle festival e il Fatti Sentire festival, che lo porta ad esibirsi su Rai 2 in prima serata. Sempre nel 2024, Red torna con "Coffee Shop", un brano intenso e malinconico, in cui racconta con eleganza e delicatezza le occasioni perdute, i legami spezzati e la voglia di ricostruire partendo da se stessi. La sua voce unica e riconoscibile, ricca di sfumature e pathos, diventa una carezza per l'anima, capace di trasmettere un messaggio di speranza e di rinascita. Con un timbro vocale che si distingue per la sua finezza e potenza espressiva, Red sa toccare corde molto intime, parlando con semplicità di sentimenti condivisi da molti, ma sempre con una prospettiva personale e autentica. Ogni sua canzone è un viaggio nel cuore, un dialogo con se stessi che offre uno spazio di riflessione e conforto in un mondo che spesso corre troppo veloce.