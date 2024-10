Monitoraggi ambientali, SOCOTEC acquisisce 3 aziende italiane del settore

ROMA - SOCOTEC Italia, parte del Gruppo SOCOTEC, azienda internazionale specializzata nei servizi di Testing, Ispezioni e Certificazioni (TIC) nel settore delle infrastrutture e dell'ambiente, ha annunciato l'acquisizione del 100% di Tecnoverifiche Srl, Carsico Srl e A4E Srl. Questa operazione consolida ulteriormente la posizione di SOCOTEC Italia nel mercato dei servizi di controllo e monitoraggio geotecnico e delle indagini ambientali. - SOCOTEC Italia, parte del Gruppo SOCOTEC, azienda internazionale specializzata nei servizi di Testing, Ispezioni e Certificazioni (TIC) nel settore delle infrastrutture e dell'ambiente, ha annunciato l'acquisizione del 100% di Tecnoverifiche Srl, Carsico Srl e A4E Srl. Questa operazione consolida ulteriormente la posizione di SOCOTEC Italia nel mercato dei servizi di controllo e monitoraggio geotecnico e delle indagini ambientali.





Con l’acquisizione di queste tre aziende di eccellenza, SOCOTEC Italia ha integrato ulteriori 50 esperti nel campo della geotecnica, geofisica, analisi ambientali e monitoraggio, rafforzando così la sua capacità di risposta alle esigenze del mercato.





Una mossa strategica che espande significativamente l'offerta di SOCOTEC e la sua presenza territoriale in Italia.





Il Gruppo SOCOTEC non solo espande quindi la sua gamma di servizi ma si impegna anche a contribuire attivamente alla sicurezza, alla sostenibilità e alla protezione ambientale, pilastri fondamentali della missione globale del Gruppo.





Su questa operazione di crescita aziendale è intervenuto Massimo De Iasi, CEO di SOCOTEC Italia, che ha affermato: "L'acquisizione di queste tre aziende di eccellenza non solo rafforza la nostra posizione di leader, ma rappresenta anche un avanzamento significativo verso la realizzazione della nostra visione strategica. Accogliamo a bordo nuovi esperti, il cui patrimonio di conoscenze e competenze sarà fondamentale per i nostri successi futuri. La nostra missione è chiara: continuare a definire gli standard del settore, promuovere pratiche sostenibili e rispondere proattivamente alle crescenti esigenze dei nostri clienti e dell'ambiente".





Le aziende acquisite da SOCOTEC Italia





Le tre aziende portano con sé un patrimonio di competenze e specializzazioni che arricchiscono il portafoglio di servizi di SOCOTEC Italia.

Tecnoverifiche Srl, con sede a Trento, è specializzata nella valutazione tecnica dei comportamenti meccanici dei terreni. Applicando queste competenze all'edilizia, alla progettazione e alla viabilità, contribuisce alla realizzazione di infrastrutture sicure e sostenibili, supportando ingegneri e progettisti nella comprensione delle caratteristiche del suolo.

"Unirsi a SOCOTEC apre incredibili possibilità per ampliare le nostre capacità tecnologiche. Siamo pronti a crescere insieme", ha commentato l'acquisizione Dario Zulberti, amministratore delegato di Tecnoverifiche Srl.

La Carsico Srl, situata a Bruino (Torino), si focalizza su indagini ambientali e geotecniche per la caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati. Offre soluzioni complete per la bonifica e la riqualificazione di aree industriali dismesse, contribuendo alla protezione dell'ambiente e alla sostenibilità urbana.

"Integrando le nostre competenze con SOCOTEC, possiamo elevare ulteriormente gli standard di servizio. È un'evoluzione entusiasmante", ha commentato al riguardo Alessandro Ferrero, amministratore delegato di Carsico Srl.

A4E Srl (Action for the Environment), con sede a Cantello (Varese), eccelle nelle indagini ambientali e geotecniche. Utilizza metodologie innovative per analizzare l'impatto ambientale di progetti infrastrutturali e industriali, sviluppando azioni che promuovono pratiche ecocompatibili e progetti di sviluppo sostenibile.

"Essere parte di SOCOTEC ci apre porte a nuove opportunità di innovazione e sviluppo, rafforzando la nostra posizione di leader nel settore", ha concluso Paolo Granata, amministratore delegato di A4e Srl.