Maschere italiane al Columbus Day di New York

All'ottantesima edizione del Columbus Day di New York, il Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane APS ha sfilato con 130 maschere provenienti da 15 regioni Italiane. Un caloroso abbraccio alle comunità italo americane che hanno affollato le strade della 5th Avenue, salutando calorosamente l'Italia e i ricordi delle proprie origini.





Un progetto del turismo delle radici, alla base di questa testimonianza realizzata grazie al Sostegno del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale in particolare del progetto Italea, unitamente a partner come l'Associazione Veronesi nel mondo e Italy Dicovery, a partner privati sponsor del Made in Italy, partner Istituzionali dei comuni e delle regioni partecipanti.