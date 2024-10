Il Törggelen Originale di Gallo Rosso

Photo credits: @Gallo Rosso_Frieder Blickle

BOLZANO – Il Törggelen è una tradizione unica dell'Alto Adige, non c'è da nessun'altra parte. Appartiene al passato dell'Alto Adige, terra rurale con signori, feudi e contadini ed è strettamente legato alla storia del vino e al periodo autunnale. Il termine Törggelen, infatti, deriva da "Torggl" (dal latino torquere, torcere), ovvero dal torchio in legno usato nelle cantine dai contadini per la spremitura dell'uva.





In questo periodo, anticamente, quando i contadini che lavoravano nei vigneti per i proprietari terrieri si recavano al Buschenschank (l’osteria) per degustare il vino novello, si portavano il cibo dietro. Successivamente, gli osti cominciarono a cucinare e a preparare dei piatti tipici, come la carne salmistrata, salumi e formaggi.





Con il passare del tempo, questa degustazione conviviale è diventata sempre più popolare e oggi è una parte importante della cultura e della tradizione culinaria dell'Alto Adige. È una festa di comunità e convivialità, un evento sociale, dove amici, famiglie e vicini si ritrovano in un’atmosfera accogliente.





Oggi, il Törggelen, quello vero, celebrato ogni anno in maniera autentica nelle tradizionali osterie contadine dell’Alto Adige, i Buschenschank, non è uguale dappertutto. I Buschenschank di Gallo Rosso che lo offrono, infatti, si trovano dove crescono castagne e viti, in particolare lungo il Sentiero del Castagno della Valle Isarco e nelle classiche zone vinicole e castanicole dell'Alto Adige, intorno a Bolzano, nella Bassa Atesina e Oltradige, così come nella Val d'Adige, nel Burgraviato e nella zona di Fiè allo Sciliar.





Nei Buschenschank di Gallo Rosso si degusta solo il menu del Törggelen che appartiene alla tradizione, autentico: si inizia con un assortimento di affettati e formaggi, che include speck, salsicce affumicate e vari formaggi tipici. Successivamente, si passa agli antipasti come la zuppa d’orzo, i canederli al formaggio e le mezzelune ripiene di erbe. Tra le portate principali, si trovano piatti di carne salmistrata, costine e vari insaccati, accompagnati da canederli e crauti. Non mancano poi le castagne arrostite, i dolci krapfen contadini (sfoglie fritte) con un delizioso ripieno e, magari, un bicchiere di birra artigianale.





La "vera" stagione del Törggelen inizia con una festa di apertura il primo sabato di ottobre, quando i Buschenschank Gallo Rosso partecipanti, le osterie contadine dove si può gustare l’autentico Törggelen, accendono il cosiddetto "falò delle castagne". Insieme alle caldarroste, ai vini fatti in casa e a una serie di prodotti agricoli, i contadini aprono anche i loro masi per visite guidate, degustazioni di vino e momenti conviviali. Ogni Buschenschank offre così la possibilità di conoscere meglio la propria storia e i propri piatti.