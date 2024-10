France, venerdì 18 ottobre uscirà il nuovo singolo dal titolo 'Questo nostro girotondo'

Novità nel panorama musicale nazionale: da venerdì 18 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica "Questo nostro girotondo", il nuovo singolo di France disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 6 settembre. Novità nel panorama musicale nazionale: da venerdì 18 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica "Questo nostro girotondo", il nuovo singolo di France disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 6 settembre.





"Questo nostro girotondo" è un brano pop che descrive un amore profondo e magico tra due persone, vissuto in una notte speciale che vorrebbero non finisse mai. Nonostante le difficoltà, il loro legame è forte e indistruttibile, capace di superare ogni paura e sfida. Il "girotondo" simboleggia la loro continua danza insieme nella vita, un viaggio pieno di emozioni e connessione reciproca.





Commenta l’artista a proposito del brano: "Fin da piccolo, la musica, ha esercitato su di me un richiamo incredibile. Crescendo, è diventata una parte fondamentale della mia vita e della mia identità. Amo partecipare a concerti e festival, dove posso condividere questa passione con altre persone che sentono la musica allo stesso modo e dai quali posso anche cogliere consigli ed emozioni diverse dalle mie. Penso che la musica abbia il potere di unire le persone, superando le barriere culturali e linguistiche, e di toccare profondamente l’animo umano".





Per quel che riguarda Francesco Grasso, conosciuto artisticamente come France, è un ragazzo di 20 anni proveniente dalla provincia di Lecce con una passione sconfinata per la musica, in particolare per il canto. Sin da piccolissimo, Francesco ha inseguito il sogno di vivere di musica e continua a lottare con determinazione per realizzarlo. All’età di circa 3 anni ha iniziato a studiare canto sotto la guida del maestro Tony Frassanito. Qualche anno più tardi, è stato coinvolto in un audiolibro intitolato "Il presepe dei desideri", prodotto da Vesepia, nel quale ha avuto l’opportunità di cantare. A soli 7 anni, Francesco ha scoperto la sua passione per la chitarra, iniziando con quella classica e, in seguito, passando all’elettrica, strumento che suona ancora oggi durante il suo percorso di studi al conservatorio. Francesco ha un grande sogno: vivere di musica. È ben consapevole delle difficoltà e delle sfide che questo comporta, ma è fermamente convinto che i sogni vadano coltivati e seguiti con passione, perché solo così possono diventare realtà. France non si limita a un solo genere musicale; è un amante della musica in tutte le sue forme. Ama ascoltare di tutto, dal cantautorato italiano e straniero classico, alle canzoni moderne, esplorando anche altri generi come il jazz e il rock grazie all’influenza della chitarra. Sebbene non si ispiri a un artista in particolare, se dovesse sceglierne uno, sarebbe Fabrizio Moro, che rappresenta per lui l’apice del cantautorato contemporaneo.