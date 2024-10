Arriva in Italia la moda sostenibile di Velvet Phoebè

ROMA - Dopo una felice esperienza negli Usa arriva anche in Italia la Velvet Phoebè, label moda specializzata in sostenibilità e riuso dei capi. L’etichetta vede come fondatrici 2 italiane doc, Angela Pavese e Cinzia Paolini, due donne con una passione per la moda e un sogno in comune: creare una linea di abbigliamento capace di unire artigianalità, sostenibilità e un’impronta creativa unica. - Dopo una felice esperienza negli Usa arriva anche in Italia la Velvet Phoebè, label moda specializzata in sostenibilità e riuso dei capi. L’etichetta vede come fondatrici 2 italiane doc, Angela Pavese e Cinzia Paolini, due donne con una passione per la moda e un sogno in comune: creare una linea di abbigliamento capace di unire artigianalità, sostenibilità e un’impronta creativa unica.





La moda sostenibile di Velvet Phoebè





Velvet Phoebè è incentrata essenzialmente su due linee principali: la linea Vintage e una nuova linea, la Fresh. Attraverso l'upcycling Velvet Phoebè trasforma capi esistenti in pezzi unici e di valore, dando nuova vita a materiali già presenti in natura. La linea Vintage dimostra come il passato possa essere reinterpretato per il presente, creando capi che non solo conservano la loro storia, ma diventano ancora più preziosi grazie alla personalizzazione e alla creatività del marchio.





L’etica entra nella moda





La sovrapproduzione nella moda è una delle principali cause di spreco e inquinamento. A partire da questi presupposti e contrastare la sovrapproduzione la linea Fresh di Velvet Phoebè si distingue ad esempio per l’uso di materiali di fine serie provenienti da fornitori italiani, come laboratori, aziende di tessuti e distributori di stock. Attraverso un processo creativo che parte dall’ideazione e prosegue con la digitalizzazione dei modelli, l'ufficio stile — composto da modelliste e illustratrici — sviluppa collezioni nuove e originali, ispirate dai viaggi e dalle esperienze delle fondatrici.

Ogni capo di Velvet Phoebè è progettato per essere versatile, interscambiabile e adatto a ogni stagione, mantenendo uno stile senza tempo. Un approccio che consente ai clienti di acquistare capi che durano nel tempo, indipendentemente dalle mode e dalle tendenze stagionali, offrendo una combinabilità che si adatta a qualsiasi altro brand.

Un approccio sostenibile che viene adottato anche durante il processo produttivo. Grazie a questa filosofia non esistono più gli scarti, e si riutilizza ogni materiale, incluso il filo, nel processo produttivo.

Gli scarti vengono trasformati in accessori come spille e scrunchies, contribuendo così a preservare l'ambiente e a realizzare idee creative. Un impegno verso la sostenibilità è parte integrante della filosofia aziendale do Velvet Phoebè.

"In Velvet Phoebè ci discostiamo dalla moda convenzionale, e rifiutiamo di seguire le tendenze stagionali imposte dalle passerelle e dalle vetrine. Per noi la moda è un modo per esprimere un’identità unica piuttosto che un semplice affare economico. Ci concentriamo sulla personalizzazione, dando forza e carattere a chi indossa le nostre creazioni. E da oggi che ci apriamo anche all’Italia siamo felici di diffondere questa filosofia anche nel nostro paese natale" commentano Angela Pavese e Cinzia Paolini, le fondatrici di Velvet Phoebè.

"La nostra consapevolezza e la nostra sensibilità verso il tema della sovrapproduzione mostrano il desiderio di reinterpretare la moda in chiave più etica, valorizzando ciò che già esiste. Questo approccio non solo è rispettoso dell’ambiente, ma porta anche a una creatività più raffinata e personale, dove il riuso e la reinterpretazione diventano per noi vere forme di espressione" dicono ancora le fondatrici.





Velvet Phoebè, un marchio partito da un’amicizia





Velvet Phoebè nasce da due amiche intraprendenti e creative, lontane dai soliti cliché, e da un mix di tutte le esperienze che Cinzia e Angela hanno vissuto, amato, cercato e sentito.

Dopo anni di lotte e sacrifici le due imprenditrici sono riuscite a trasformare questa visione in una realtà che ha conquistato bei consensi oltre i confini nazionali, portando l’eleganza italiana sostenibile fino agli Stati Uniti.

Velvet Phoebè non è quindi solo un brand, ma una storia di determinazione e innovazione, rappresentativa delle piccole imprese al femminile che stanno ridefinendo il concetto di moda sostenibile.

Un’esperienza fatta di passione, creatività e desiderio di valorizzare il "bello e ben fatto", che possono dare vita a un’impresa di successo.

Tutti i loro articoli sono pensati e progettati in tutto il mondo, osservando le cose e le persone che hanno incontrato nei loro viaggi, raccogliendo le ispirazioni nelle loro cartelle condivise, nei loro blog e nei loro cuori.

E nei capi e collezioni creati da Velvet Phoebè riaffiorano tutti questi elementi, che si incastrano in una sorta di puzzle, che parla di loro.





Per ulteriori informazioni sulla moda sostenibile di Velvet Phoebè rimandiamo al sito internet www.velvetphoebe.com.