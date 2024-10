Alluvioni in Spagna, Annalisa Corrado (Responsabile Conversione Ecologica Pd e Mep S&D): 'Cordoglio alle comunità colpite. E' una crisi globale che va affrontata come tale'



"Cordoglio e grandissima preoccupazione per i disastrosi eventi meteorologici estremi in corso nel sud e nell'est della Spagna" ha dichiarato Annalisa Corrado, Resp. Conversione Ecologica PD.





Sono al momento 51 i morti confermati nella sola provincia di Valencia, decine i dispersi, e il bilancio purtroppo sembra destinato a peggiorare.





"La frequenza e l'intensità di questi eventi deve spingerci ad agire subito. Sulla regione è caduta in 24 ore l'acqua che ci si aspetta in un mese. È necessario affrontare la situazione per quello che è: una crisi globale. Serve una totale unità di intenti, basta tifoserie e negazionismi" ha dichiarato ancora Annalisa Corrado.