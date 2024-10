Accademia Adagio nel Monferrato, si rinnova la scuola di cucina di Alexa Schulte

Photo credits: fonte ufficio stampa smstudiopr

Fondata da Alexa Schulte, l'Accademia Adagio è diventata rapidamente un punto di riferimento per gli amanti della cucina e per chi cerca esperienze autentiche e coinvolgenti. Un vero e proprio crocevia di sapori, tecniche e influenze globali, da scoprire nell'esclusiva cornice del Relais Almaranto, struttura storica risalente al 1700 immersa tra le pittoresche colline del Monferrato. Unendo passione, tradizione e internazionalità, ogni corso diventa non solo un'occasione per mettersi alla prova, ma soprattutto scoprire quella gioia di condivisione che solo il cucinare è in grado di generare.





Inaugurata nel 2021, insieme all’apertura del Relais in cui si svolgono le lezioni, e grazie al successo delle precedenti scuole di cucina aperte all’estero, l’Accademia Adagio continua ad attrarre non solo gli appassionati italiani del buon cibo, ma anche un pubblico internazionale. All’interno di un’antica barricaia in mattoni, trasformata in una moderna cucina Heko, Alexa Schulte e il suo team guidano gruppi fino a 35 partecipanti attraverso lezioni che esplorano i sapori unici della cucina piemontese, svelando i segreti di ricette amate da generazioni.





Nei mesi invernali poi, da novembre a marzo, è anche possibile mettersi alla prova con la cucina globale: torte indiane idli a base di fagioli e farina di riso, bulgogi coreano, pho ga vietnamita, pad thai thailandese e rösti svizzero. Ricette provenienti da tutto il mondo, dall’Asia al Sud America, dal Sud Africa ai paesi nordici, che hanno conquistato Alexa Schulte durante i decenni passati a viaggiare. Proprio durante il periodo natalizio, queste sessioni di cucina diventano anche una perfetta idea regalo. Che sia da condividere con una persona speciale o da regalare a chi coltiva la passione per i fornelli, i corsi all’Accademia Adagio sono la perfetta experience in chiave festiva, permettendo agli ospiti di immergersi nell’atmosfera più magica dell’anno e rendendola ancora più indimenticabile.





Attraverso un approccio inclusivo e dinamico, e una proposta trasversale, che abbraccia sapori e culture differenti, l’Accademia si propone di valorizzare tanto le specialità locali quanto ricette esotiche, permettendo a chiunque, dagli amatori ai più esperti, di scoprire e apprezzare la cucina in tutte le sue sfumature.





A partire da quest’anno, inoltre, il progetto si arricchisce grazie all’inaugurazione dell’orto e del giardino di erbe aromatiche, un’estensione naturale dello spirito della scuola. Situato nel cortile del relais, offre un accesso immediato a ingredienti freschi durante le lezioni, promuovendo l’uso di prodotti a chilometro zero, valorizzando e rispettando le risorse del territorio. Un messaggio che abbraccia la filosofia Slow Food e Zero Waste del Relais e del ristorante gourmet Adagio, situato proprio sopra l’Accademia, dove lo Chef Mario Maniscalco la applica anche ai suoi menù sottolineando l’importanza di rispettare il ritmo naturale, utilizzando ciò che la ricca terra piemontese ha da offrire, favorendo un’esperienza ancora più autentica e coinvolgente.





Le lezioni da circa 4 ore vengono proposte in italiano, inglese e tedesco, perfette anche per attività di team building con gruppi e aziende internazionali. Al termine si possono gustare le proprie creazioni durante il pasto condiviso, momento conviviale per eccellenza. Il prezzo è di 125 € a persona con speciali sconti dedicati agli ospiti del Relais che soggiornano 2 o più notti.