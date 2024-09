Ritorna il 'Festival dei Fuochi Celtico', in Piemonte il 29 settembre

TORINO - Il 29 settembre prossimo si terrà il Festival dei Fuochi Celtico Olistico, in un incantevole prato nel Comune di San Didero (TO). - Il 29 settembre prossimo si terrà il Festival dei Fuochi Celtico Olistico, in un incantevole prato nel Comune di San Didero (TO).





Sarà un evento che si terrà in un luogo magico e surreale, tra boschi e prati, magia e storia, flora e fauna.





Le montagne della Val di Susa faranno da cornice alle attività in programma, quali viaggi sciamanici, rituali di purificazione attorno al falò, avvolto dal suono dei tamburi sciamanici e delle cornamuse, balli e spettacoli di falconeria.





Sarà una domenica indimenticabile per il benessere fisico e spirituale.





Il Festival avrà inizio alle ore 10:00 di domenica 29 settembre, e terminerà alle ore 20:00 attorno al fuoco sacro.





Gli oltre 110 espositori, provenienti da tutta Italia, contribuiranno con i loro oggetti, trattamenti olistici, bagni di gong, riflessologia facciale e plantare, Reiki, pranoterapia, cristalloterapia, cartomanzia e divinazione a rendere questa domenica autunnale una giornata di totale relax fisico ed emozionale.





Nel corso del Festival dei Fuochi si potrà assistere e partecipare attivamente a rituali di purificazione sciamanica, con tamburi e fumigazioni di erbe, a rituali propiziatori degli elementi, ed agli spettacoli di falconeria.





La musica celtica dal vivo dei MystikNot ci terrà compagnia per l'intera giornata.





Alle ore 18 circa l'accensione del fuoco sacro, fuoco, nel quale si potranno bruciare nel corso di un suggestivo rituale le proprie paure, ansie e angosce, e dove echeggeranno i tamburi sciamanici per un grande rituale di purificazione.





Questo e molto altro al Festival dei Fuochi, un evento dal sapore celtico ed olistico.





L’appuntamento è per domenica 30 settembre 2024, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, in via Maometto nel Comune di San Didero (TO) con il Festival dei Fuochi Celtico Olistico.





L‘ingresso è gratuito e libero per tutti.





Per maggiori informazioni: