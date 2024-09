Presentata ad aziende e professionisti MiFi, la piattaforma AI based per la finanza agevolata

Imprenditori, manager e professionisti hanno partecipato alla presentazione di MiFi, lo strumento innovativo creato da Mifinanzio che grazie all’intelligenza artificiale agevola i processi di ricerca bandi, presentazione delle domande e ottenimento dei contributi per aziende e professionisti della finanza agevolata. Imprenditori, manager e professionisti hanno partecipato alla presentazione di MiFi, lo strumento innovativo creato da Mifinanzio che grazie all’intelligenza artificiale agevola i processi di ricerca bandi, presentazione delle domande e ottenimento dei contributi per aziende e professionisti della finanza agevolata.





La ricerca di agevolazioni pubbliche e il processo di richiesta per bandi e finanziamenti possono risultare complessi e dispendiosi. D’altro canto, le opportunità che la finanza agevolata offre alle imprese rappresenta un’occasione di crescita imperdibile. È questo il motivo principale che ha ispirato Mifinanzio, azienda che supporta le PMI italiane nei processi di ricerca e gestione degli strumenti di finanza agevolata, nella realizzazione di MiFi, una piattaforma innovativa basata sull'intelligenza artificiale, creata per semplificare ed accelerare l’accesso ai fondi pubblici destinati alle imprese italiane.





MiFi risponde alle crescenti esigenze di aziende e professionisti che, nel settore della finanza agevolata, spesso si scontrano con difficoltà legate alla ricerca dei bandi più appropriati, alla redazione di progetti dettagliati e alla gestione della rendicontazione finanziaria. Grazie all’utilizzo avanzato di algoritmi AI, MiFi è in grado di analizzare velocemente le opportunità disponibili, suggerire bandi su misura per ogni impresa e assistere nella scrittura e nella gestione dei progetti.





Ettore De Liberato, CEO di degg ha dichiarato: "Nella nostra visione le aziende devono sfruttare sempre di più le tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale, per supportare il lavoro delle persone. L’apporto umano, fatto di competenze acquisite ed esperienze fatte sul campo, sarà sempre il valore aggiunto. L’idea è quella di lasciare che la tecnologia si occupi degli aspetti più ripetitivi e monotoni, che poi sono quelli più time consuming. Secondo questo assunto, grazie a MiFi i consulenti di finanza agevolata potranno dedicarsi all’elaborazione della migliore strategia ed offrire così un servizio consulenziale di valore".





Mifinanzio, la società che ha creato MiFi, si avvale di un team multidisciplinare di esperti in finanza, tecnologia e consulenza aziendale. L’azienda, come già detto, è impegnata nel supporto alle PMI italiane che puntano a ottenere agevolazioni pubbliche per lo sviluppo di progetti a forte componente tecnologica, consentendo loro di concentrare le risorse sulle loro attività principali e di ottenere un vantaggio competitivo grazie a una gestione più efficiente dei processi legati alla finanza agevolata.





"La crescita delle imprese è strettamente legata alla loro disponibilità economica e sappiamo che senza liquidità non si possono fare investimenti di nessuna natura. I fondi pubblici in questo senso offrono l’opportunità di fare un salto di qualità ed accrescere la propria competitività sul mercato. Si tratta di un’occasione che viene offerta alle nostre aziende e per poterla cogliere uno strumento come MiFi è essenziale perché semplifica molto i macchinosi passaggi indispensabili per la ricerca dei bandi, la candidatura di un progetto e l’ottenimento del contributo" queste le parole di Vincenzo Caprella, co-founder e CFO di Mifinanzio.





Le numerose funzionalità di MiFi sono state accolte con molto entusiasmo sia dai rappresentanti di PMI che dai professionisti intervenuti alla presentazione avvenuta durante un evento organizzato da degg all’interno della propria rassegna Digital EvolutiOn Stage e facente parte degli eventi ufficiali della Rome Future Week 2024. L’evento è stato realizzato in collaborazione con Up Urban Places, Assodigit e Brandtopia.