'Make-A-Wish Italia Settembre', mese di speranza e consapevolezza per il cancro infantile

Per un bambino malato di cancro, settembre non è il ritorno sui banchi di scuola. Le aule scolastiche sono sostituite dalle stanze di ospedale, e le risate degli amici si trasformano in echi lontani. La normalità diventa un sogno irraggiungibile, un'illusione lontana che spesso solo un desiderio esaudito può riportare alla luce.





Ogni anno, Make-A-Wish lancia a livello internazionale il proprio impegno con una campagna globale non solo per aumentare la consapevolezza sul cancro infantile, ma anche per raccogliere fondi necessari a realizzare i desideri dei bambini affetti da questi malattia. Più info: https://dona.makeawish.it/cancer-month/





Make-A-Wish Italia Onlus, dal 2004, si impegna a realizzare i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie, offrendo loro un potente strumento di speranza per affrontare il percorso terapeutico. Un desiderio esaudito ha il potere straordinario di regalare forza, aiutando i bambini a ritrovare l'energia e la positività per affrontare le sfide del loro percorso.





"È sorprendente come un desiderio realizzato possa trasformare il percorso di un bambino malato - dichiara Sune Frontani, Presidente e Co-Fondatrice di Make-A-Wish Italia Onlus - Il peso di una malattia grave è enorme, influisce notevolmente sulla sua salute mentale e su quella della sua famiglia. Ecco perché la realizzazione di un desiderio diventa un elemento essenziale per migliorare la vita di un bambino gravemente malato".





La presenza di una patologia cronica, soprattutto in un bambino, infatti, ha un impatto fortissimo sulla sua psiche e su quella della sua famiglia: i trattamenti medici prolungati e continui, le frequenti visite in ospedale, le difficoltà quotidiane incidono pesantemente sulla qualità della vita. E proprio grazie al desiderio avverato, oltre il 95% dei bambini si è sentito più fiducioso nel futuro, la stessa percentuale di famiglie si è riavvicinata e la maggior parte dei medici che hanno in cura i piccoli pazienti gravi ha visto un miglioramento sostanziale nel loro benessere (Fonte: Wish Impact Study Result - Make-A-Wish).





Make-A-Wish Italia Onlus è attiva su tutto il territorio nazionale ricevendo segnalazioni dai principali ospedali pediatrici e dalle famiglie. Grazie al prezioso sostegno di molti sostenitori e ad una rete di oltre 250 volontari in tutta Italia, Make-A-Wish Italia Onlus ha realizzato ad oggi oltre 2900 desideri di bambini.





Sostenere questa campagna è fondamentale: grazie alle donazioni, è possibile fare la differenza nella vita di molti bambini gravemente malati. Ogni gesto, grande o piccolo, aiuta a trasformare un sogno in realtà e a portare speranza dove ce n'è più bisogno.





È possibile sostenere Make-A-Wish® Italia:

- donando il 5x1000 della propria dichiarazione dei redditi, senza costi (cod. fiscale 95090980103): https://www.makeawish.it/5x1000/