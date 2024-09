Lo spazio pubblico è un bene comune, in arrivo la SEM-Settimana Europea della Mobilità con FIAB

"La condivisione dello spazio pubblico" è il tema scelto per la Settimana Europea della Mobilità 2024 (16-22 settembre), la più importante campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile. "La condivisione dello spazio pubblico" è il tema scelto per la Settimana Europea della Mobilità 2024 (16-22 settembre), la più importante campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile.





Come afferma Luca Polverini, responsabile della SEM per FIAB: "Lo spazio pubblico è una risorsa preziosa e limitata soprattutto all’interno dei centri urbani, strade e piazze sono luoghi di movimento, interazione e relazioni. Un bene comune il cui utilizzo responsabile è vitale per lo sviluppo di una mobilità sostenibile, non solo da un punto di vista ambientale e della sicurezza stradale ma anche per garantire benessere fisico, mentale e sociale, in accordo con la definizione di salute riconosciuta dall’OMS. Purtroppo l'Italia sta attualmente andando nella direzione opposta: si tratta di una deriva politica da contrastare a tutti i costi".





Nell’anno della Dichiarazione Europea della ciclabilità, FIAB richiama l’attenzione sullo stridente contrasto tra la visione europea e la politica italiana. La modifica del Codice della Strada proposta dal ministro Salvini, ribattezzata dai familiari delle vittime della strada "Codice della Strage", mette a rischio la vita delle persone e ostacola l’uso di mezzi inoffensivi e sostenibili come la bicicletta, andando così in direzione diametralmente opposta alla "Vision zero 2050" e alle principali linee guida condivise a livello comunitario. Un provvedimento miope e pericoloso che aggrava il pericolo letale della velocità limitandone i controlli, osteggia le zone 30 e la mobilità attiva.





In questo scenario FIAB promuove con ancora maggiore forza la bicicletta come linguaggio universale per guidare il cambiamento verso città più vivibili. Più si sceglie la bici, più le nostre strade diventano a misura di persona, sicure e accessibili per tutte le persone. Scegliere la bicicletta come mezzo di trasporto significa scegliere di cambiare in meglio il nostro modo di muoverci e di vivere lo spazio pubblico: più efficiente, sano, veloce, economico e sostenibile.





Durante la Settimana Europea della Mobilità, FIAB organizza centinaia di iniziative su tutto il territorio nazionale.





Il programma di eventi risponde alle quattro aree di intervento scelte dalla UE sul tema di quest’anno:

1) vivere lo spazio pubblico in modo diverso;

2) riqualificare insieme lo spazio urbano;

3) strade scolastiche: creare uno spazio sicuro per gli spostamenti attivi;

4) pianificazione e progettazione di strade più sicure.





Da segnalare, in particolare, gli appuntamenti a carattere nazionale: la sfida CarFreeWeek, il BikeToWorkDay e il Park(ing)Day.





CARFREEWEEK, una settimana senza usare l’auto: prova anche tu!

Dal 16 al 22 settembre, #carfreeweek è una sfida a muoversi in modo sostenibile per un'intera settimana, lasciando a casa l’auto privata e scegliendo di camminare, pedalare o utilizzare i mezzi di trasporto pubblico.





BIKETOWORKDAY, venerdì 20 settembre, al lavoro in bicicletta!

L’undicesima Giornata Nazionale del Bike To Work di FIAB è un’occasione per provare a compiere il tragitto casa-lavoro in bicicletta. Una pratica che porta tanti benefici in termini di salute, risparmio economico e rispetto dell’ambiente e che può facilmente diventare una sana abitudine quotidiana.





PARK(ING)DAY, sabato 21 e domenica 22 settembre

Nata a San Francisco nel 2005, l’iniziativa viene riproposta anche quest’anno in Italia da FIAB. Per l’intero fine settimana, alcuni parcheggi verranno convertiti temporaneamente in “spazi pubblici di socialità”, con l’obiettivo di restituirli alle persone. Durante i ParkingDay, nello spazio occupato solitamente dalle auto saranno allestiti salottini, giardini, officine di riparazione biciclette e verranno organizzati incontri, spettacoli e moltissime altre iniziative aperte al pubblico.





Inoltre, anche quest’anno FIAB concede il patrocinio allo #SportCity Day, iniziativa promossa da Fondazione SportCity che si svolge domenica 22 settembre e che trasformerà per un giorno piazze, strade e parchi in una grande palestra a cielo aperto. L’obiettivo è richiamare l’attenzione di politica e amministrazioni sulla necessità di trasformare gli ambienti urbani in spazi sempre più accoglienti per sport e attività fisica. Un progetto che ben si collega con gli obiettivi di FIAB e della SEM 2024 per promuovere stili di vita più sani e sostenibili.





Sul sito di FIAB andiamoinbici.it tutte le iniziative della Settimana Europea della Mobilità nelle varie città (usando i tag SEM, Bike to Work e Parking day).