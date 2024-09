Duello televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump: scontro su economia, diritti e politica estera

via kamalaharris Ig

FILADELFIA - A Filadelfia si è tenuto il primo, e forse unico, duello televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump, un confronto acceso che ha toccato vari temi cruciali, dall'economia alla crisi in Ucraina, passando per il conflitto a Gaza, il diritto all'aborto, l'immigrazione e l'Afghanistan.La vicepresidente Harris ha esordito sottolineando di rappresentare una "nuova generazione" politica, distinta sia da Joe Biden che da Trump. Prima del dibattito, ha stretto la mano al suo avversario, ma poi ha duramente accusato Trump di aver "venduto gli Stati Uniti alla Cina" con la sua politica sui microchip, e di essere amico di dittatori come Vladimir Putin e Kim Jong Un, i quali "lo sostengono perché lo possono manipolare".Trump, da parte sua, ha contrattaccato definendo Harris una "marxista" che, secondo lui, ha distrutto il paese con politiche insensate, sostenendo inoltre che sarebbe "anti-Israele" e che, se eletta, "distruggerà il paese entro due anni".Il dibattito si è concluso con un colpo di scena: l’endorsement di Taylor Swift a favore di Kamala Harris. La celebre cantante ha anche attaccato Trump, accusandolo di aver usato l'intelligenza artificiale per far credere al pubblico che lei lo sostenesse.