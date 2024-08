Tragedia a Giugliano in Campania: bimba di 8 anni muore in incidente stradale

NAPOLI - Questa mattina, a, nel Napoletano, si è verificato un drammatico incidente stradale che ha causato la morte di una bambina di otto anni. L'incidente è avvenuto su, dove una, con a bordo quattro persone – due bambine, la madre e il compagno della donna – si è ribaltata per cause ancora da accertare.

Nonostante l'intervento dei soccorritori del 118 e di alcuni passanti, la bambina più piccola è deceduta a causa dell'impatto. L'altra figlia, una ragazza di 16 anni, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Pozzuoli con probabili fratture, mentre la madre è attualmente in osservazione nello stesso ospedale. L’uomo alla guida, un 47enne, compagno della madre ma non il padre delle bambine, è rimasto ferito leggermente e ha riportato solo alcune escoriazioni. È stato successivamente arrestato per omicidio stradale.

Dettagli sull'incidente: bimba morta era in braccio alla madre

Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo alla guida era privo di patente e l'auto senza assicurazione. Un altro particolare inquietante riguarda la piccola vittima: al momento dell'incidente, sembra che fosse seduta in braccio alla madre sul sedile del passeggero, una circostanza che potrebbe aver aggravato le conseguenze del ribaltamento del veicolo. Inoltre, si ipotizza che la figlia maggiore fosse seduta nel cofano della vettura, ma questo dettaglio è ancora in fase di verifica.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale e la famiglia coinvolta. La salma della piccola sarà sottoposta ad autopsia per accertare ulteriormente le cause del decesso.

L'incidente mette in luce ancora una volta i rischi legati alla guida senza rispettare le norme di sicurezza e le tragiche conseguenze che ne possono derivare.