Roma: ATM manomesso a Tor Vergata, sequestrato congegno per bloccare le banconote

ROMA – Un tentativo di frode ai danni dei clienti di un istituto di credito è stato sventato dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata. L'intervento è scattato dopo la segnalazione di un cittadino che aveva riscontrato una mancata erogazione di banconote durante un prelievo presso un ATM.Giunti sul posto, i militari hanno verificato che il dispositivo era stato manomesso da ignoti, i quali avevano inserito all'interno dell'erogatore un congegno artigianale in plastica, progettato per trattenere le banconote appena erogate, impedendo al prelevante di riceverle. Lo stratagemma era stato ideato in modo tale che i malviventi potessero recuperare le banconote in un secondo momento, lasciando la vittima ignara del furto.Grazie alla prontezza del cittadino e all'intervento tempestivo dei Carabinieri, le banconote trattenute sono state recuperate e restituite al legittimo proprietario. Il dispositivo utilizzato per la truffa è stato sequestrato e verrà analizzato nel corso delle indagini per risalire ai responsabili.I Carabinieri consigliano ai cittadini di prestare sempre attenzione durante le operazioni di prelievo agli sportelli automatici. In caso di anomalie, è fondamentale rimanere davanti all’ATM e contattare immediatamente il servizio clienti della banca o il numero unico di emergenza 112, evitando così che eventuali frodi possano avere successo.