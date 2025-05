Champions League, disfatta Inter: il PSG trionfa 5-0 e conquista la sua prima coppa

PSG fb

MONACO DI BAVIERA – Unaper l’e una, che conquista la sua primacon unnella finale giocata all’Allianz Arena. La squadra diannienta i nerazzurri dominando dall’inizio alla fine e infliggendo agli uomini dila sconfitta più pesante mai registrata in una finale della competizione.

Il PSG parte fortissimo e al 12’ è già in vantaggio: Doué taglia in area e serve Hakimi, lasciato colpevolmente solo da una lettura sbagliata di Dimarco. Il marocchino, ex dell’Inter, insacca e non esulta per rispetto. I nerazzurri restano frastornati e i parigini ne approfittano subito: una ripartenza fulminea avviata da Pacho permette ancora a Doué di concludere a rete, con un’altra deviazione sfortunata di Dimarco che spiazza Sommer per il 2-0.

L’Inter prova a reagire solo nel finale di primo tempo, ma è ancora il PSG a sfiorare il terzo gol con Dembélé, che spreca da pochi passi. Il tris, però, arriva puntuale nella ripresa: splendida azione corale avviata da un tacco di Dembélé, rifinita da Vitinha e conclusa ancora da un ispirato Doué, autore di una doppietta.

La squadra di Inzaghi si scioglie definitivamente e concede ampi spazi: ne approfitta Kvaratskhelia, che colpisce in contropiede per il 4-0. Il primo tiro in porta dell’Inter arriva solo al 75’, con Thuram, ma è troppo poco e troppo tardi. A suggellare la serata da incubo arriva anche il quinto gol, firmato all’87’ dal giovanissimo Mayulu, classe 2006, che cala la “manita” e riscrive la storia con il più largo scarto mai registrato in una finale di Champions League.

Una lezione durissima per l’Inter, chiamata ora a riflettere su un crollo inatteso quanto fragoroso. Per il PSG, invece, è l’apoteosi: la fine di un lungo inseguimento europeo culminato con una serata perfetta.