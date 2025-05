Tragedia sulla Lecce-Brindisi: 57enne di Barletta muore in un incidente stradale

Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi sulla, dove un uomo di, originario di, hain seguito a un violentoche stava guidando.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo, un furgone a nove posti, avrebbe perso il controllo per cause ancora in corso di accertamento, finendo contro il guardrail e successivamente ribaltandosi all’interno di una stazione di servizio situata lungo la carreggiata.

L’impatto è stato fatale: per il conducente non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di soccorso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli uomini dell’Anas, della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Barletta, dove la vittima era residente. Le autorità stanno ora contattando i familiari per fornire loro assistenza e supporto.