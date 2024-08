Pericolo estinzione per i puffin, in Islanda arrivano provvedimenti per tutelare la specie



Quando si osservano le principali destinazioni di interesse per la biodiversità e la scoperta di paesaggi naturali inediti, le regioni del Nord Europa spiccano per la loro proposta estremamente variegata. Nella fattispecie, l’Islanda risulta essere sempre più alla ribalta per questa tipologia di itinerari, grazie anche e soprattutto alle diverse manovre che le istituzioni locali mettono in atto per la salvaguardia della flora e della fauna. Una delle ultime manovre emanate dagli enti di governo riguarda proprio la caccia dei puffin, a rischio nella regione islandese. Il fatto che in Islanda il governo abbia deciso di prendere provvedimenti per proteggere e tutelare i puffin va letto da diversi punti di vista. Infatti, la salvaguardia del patrimonio naturale dell'Islanda è fondamentale non solo per la biodiversità ma anche per il turismo, dato che chi sceglie questa terra per le proprie vacanze – e il viaggio in Islanda organizzato da Stograntour evidenzia questa tendenza – solitamente considera la flora, la fauna e le bellezze paesaggistiche i punti di forza del paese. Seppur non assume le sembianze di un divieto in piena regola, questa prima limitazione rappresenta un segnale forte per cercare di arrestare il declino demografico dei pulcinella di mare islandesi. Nei prossimi paragrafi, intendiamo illustrare ai lettori il dettaglio sulla vicenda. Quando si osservano le principali destinazioni di interesse per la biodiversità e la scoperta di paesaggi naturali inediti, le regioni del Nord Europa spiccano per la loro proposta estremamente variegata. Nella fattispecie, l’Islanda risulta essere sempre più alla ribalta per questa tipologia di itinerari, grazie anche e soprattutto alle diverse manovre che le istituzioni locali mettono in atto per la salvaguardia della flora e della fauna. Una delle ultime manovre emanate dagli enti di governo riguarda proprio la caccia dei puffin, a rischio nella regione islandese. Il fatto che in Islanda il governo abbia deciso di prendere provvedimenti per proteggere e tutelare i puffin va letto da diversi punti di vista. Infatti, la salvaguardia del patrimonio naturale dell'Islanda è fondamentale non solo per la biodiversità ma anche per il turismo, dato che chi sceglie questa terra per le proprie vacanze – e il viaggio in Islanda organizzato da Stograntour evidenzia questa tendenza – solitamente considera la flora, la fauna e le bellezze paesaggistiche i punti di forza del paese. Seppur non assume le sembianze di un divieto in piena regola, questa prima limitazione rappresenta un segnale forte per cercare di arrestare il declino demografico dei pulcinella di mare islandesi. Nei prossimi paragrafi, intendiamo illustrare ai lettori il dettaglio sulla vicenda.





Pulcinella di mare a rischio in Islanda: tutto ciò che c’è da sapere al riguardo





In Islanda vive circa il 40% della popolazione di puffin al mondo. Stiamo parlando delle pulcinelle di mare islandesi, uno degli animali più distintivi del territorio scandinavo. Ogni anno, le Isole Westman sono interessate dalla nidificazione di circa il 20% di questi uccelli. Purtroppo, però, diverse ricerche e studi sul campo hanno identificato un calo drastico del numero di esemplari in Islanda, costituendo una problematica non indifferente per il landscape nordeuropeo. Stando alle parole degli esperti, il riscaldamento degli oceani che, da diversi anni, sta interessando gli specchi islandesi avrebbe effetti molto dannosi per un gran numero di specie.

Le ricerche dei biologi hanno identificato un rapporto di forte correlazione – sul lungo periodo – tra la temperatura superficiale del mare locale e la produzione di pulcini. Stando alle ultime indagini, dunque, sarebbe proprio questa la causa principale del declino demografico delle pulcinelle di mare in Islanda. I dati raccolti provengono da un’analisi storica che sarebbe iniziata seguendo le tracce dei puffin, vita e ciclo di riproduzione dal 1880 ad oggi, tenendo conto del fatto che la colonia di pulcinella di mare più grande del mondo sia proprio quella che sorge nel sud ovest dell’Islanda, oggi soggetta a questo abbassamento drastico in termini demografici.

Secondo il parere degli esperti, la riduzione della caccia e il divieto di vendita di questi volatili, oggi a rischio, permetterebbero alla situazione di rientrare, visto che l’abbassamento in termini di numeri di pulcinella di mare in Islanda sta raggiungendo dei picchi molto elevati che, in assenza di specifici provvedimenti, potrebbe solo peggiorare nel tempo, rivelandosi tutt’altro che un semplice trend.





Nuove limitazioni per la caccia ai pulcinella di mare islandesi: il dettaglio sul provvedimento delle autorità





Come già precedentemente accennato, alcuni recenti provvedimenti stanziati dall’Agenzia per l’ambiente islandese e dal Ministero omonimo mirerebbero a mitigare una situazione che, altrimenti, starebbe già assumendo dei tratti emergenziali. Nella lettera rilasciata dagli enti di riferimento, infatti, si anticiperebbe la preparazione di un piano volto alla protezione e alla gestione della popolazione di pulcinella di mare. Ulteriori esami sul potenziale impatto della caccia sul calo demografico dei puffin nel territorio permetteranno di avvalorare ulteriormente questa tesi, definendo dei piani moderatori per le attività di caccia.