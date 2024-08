Incidente mortale nel Brindisino: 52enne perde la vita in uno scontro frontale

Cisternino (Brindisi) – Tragedia questa mattina sulla strada che collega Cisternino a Fasano, dove si è verificato un violento scontro frontale tra due automobili. A perdere la vita è stato Martino Albanese, un 52enne originario di Cisternino. L’incidente è avvenuto nei pressi della contrada Caranna, una zona già segnata dal dramma poche settimane fa, quando l'esplosione di un trullo causò la morte del 55enne Nicola Salatino.Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con un'ambulanza Mike proveniente da Fasano e un'ambulanza India di Cisternino, ma purtroppo per la vittima non c'è stato nulla da fare. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati a lungo per estrarre il corpo del 52enne dalle lamiere dell'auto.Le indagini sull’accaduto sono state affidate ai Carabinieri e alla Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.