Omicidio di Sharon Verzeni: dopo quattro settimane, ancora nessuna svolta nelle indagini

Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno sequestrato alcuni oggetti dalla casa condivisa da Sharon e Ruocco, tra cui un computer e un cellulare dell’uomo. Non è chiaro perché questi dispositivi non fossero stati acquisiti prima, ma potrebbero essere stati scoperti solo in seguito a colloqui con Ruocco.



Dichiarazioni di Sergio Ruocco



Ruocco, che da quando è avvenuto l'omicidio si è trasferito a casa dei genitori di Sharon, ha dichiarato di sperare in una rapida risoluzione del caso: "Spero che i carabinieri trovino l'assassino. Quello che sappiamo l'abbiamo già detto. Non penso sia una persona che conosciamo". Oggi avrebbe dovuto tornare a lavorare, ma ha deciso di posticipare al giorno successivo.



Le piste d'indagine



Oltre alla sua vita lavorativa presso il bar Vanilla Food di Brembate, Sharon non aveva molte frequentazioni o amicizie. Gli inquirenti stanno ora indagando anche su recenti legami che Sharon avrebbe sviluppato con un gruppo di Scientology a Gorle, i cui membri saranno ascoltati prossimamente.



La comunità locale attende con ansia nuovi sviluppi, mentre le forze dell'ordine continuano a lavorare senza sosta per fare luce su questo tragico evento.

