Imola, violenze continue contro la moglie che vuole separarsi

L’uomo, già condannato nel 2020 per reati specifici, negli ultimi mesi ha messo in atto continue violenze verbali, psicologiche e fisiche nei confronti della moglie convivente, anche in presenza dei loro figli minori; in ultimo quello avvenuto verso la metà dello scorso mese di maggio quando l’uomo ha aggredito fisicamente la moglie, successivamente medicata presso il pronto soccorso e dimessa con una prognosi di 5 giorni.





Nel corso della mattinata i Carabinieri hanno raggiunto velocemente l’appartamento segnalato per una lite in atto tra coniugi; nella circostanza il 35enne, di ritorno a casa da una passeggiata con i propri figli, preso dall’ennesimo momento di forte gelosia verso la moglie con la quale si sta per separare, e in evidente stato di agitazione, l’ha aggredita con violenza, il tutto in presenza dei loro figli minori.





La donna, all’arrivo dei Carabinieri ha raccontato loro di essere molto preoccupata per l’ennesima violenza subita e per le minacce dell’uomo di portarsi via i figli. Il 35enne, al termine degli accertamenti è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, tradotto presso la casa circondariale – Rocco D’Amato di Bologna.

IMOLA - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Imola hanno arrestato un 35enne originario della Tunisia, già noto alle Forze dell’Ordine, per maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di figli minori e lesioni personali.