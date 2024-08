Gaza, proseguono i colloqui a Doha. Biden: inizio promettente

Shutterstock

DOHA - Proseguono oggi a Doha i colloqui per una tregua nella Striscia di Gaza, con segnali di "progressi" nei negoziati secondo fonti qatariote. Il premier del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, avrebbe avvertito l'Iran di "considerare attentamente se vale la pena attaccare Israele" proprio in questo momento, un messaggio che sottolinea la delicatezza della situazione.Hamas ha chiarito che un cessate il fuoco deve includere il ritiro "completo" delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza. Intanto, i mediatori militari israeliani avrebbero consigliato al primo ministro Benjamin Netanyahu di adottare un approccio di "flessibilità" nelle trattative per evitare un'escalation ulteriore.Da parte sua, l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver suggerito a Netanyahu di "ottenere rapidamente la vittoria", sostenendo che "le uccisioni devono finire". Le sue parole riflettono una posizione in linea con il suo approccio deciso, già manifestato durante il suo mandato.Nel frattempo, la situazione sul campo resta drammatica: altri otto morti sono stati registrati la scorsa notte in due campi profughi della Striscia di Gaza, colpiti da raid aerei israeliani, secondo quanto riportato dai media locali. Questo aumento delle vittime continua ad alimentare la tensione e rende più urgente un accordo di tregua.