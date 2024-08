Melendugno, sequestrate banconote false, un’ascia e un coltello a due turisti campani

Melendugno, 16 agosto 2024 - La Guardia di Finanza ha sequestrato banconote false da 50 euro, un'ascia e un coltello a due persone originarie della Campania, in vacanza presso una struttura ricettiva a Melendugno, in provincia di Lecce.I due uomini sono stati colti in flagrante mentre cercavano di spendere le banconote contraffatte. Insospettiti, i militari hanno proceduto a perquisire le loro camere e le auto, dove hanno rinvenuto ulteriori sei banconote false da 50 euro, oltre agli oggetti contundenti.Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre i due uomini sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Le accuse a loro carico includono falsificazione, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, ricettazione e porto abusivo di arma.L’operazione sottolinea l’importanza dei controlli sul territorio, soprattutto durante il periodo estivo, quando l’afflusso turistico rende le località balneari particolarmente esposte a questo tipo di reati.