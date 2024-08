Azores Airlines supera il milione di passeggeri trasportati in un solo anno



Domanda in continua crescita anche nel 2024 Azores Airlines annuncia il traguardo significativo di oltre un milione di passeggeri trasportati in un solo anno. Si tratta di un risultato raggiunto in anticipo rispetto all'anno precedente che sottolinea la crescita costante della compagnia aerea e il crescente riconoscimento tra i viaggiatori.





La crescita nel 2024 riflette un aumento del 21% dei passeggeri trasportati tra gennaio e agosto rispetto allo stesso periodo del 2023, evidenziando la domanda costante per i servizi di Azores Airlines.





Negli ultimi anni, il successo della compagnia aerea è stato guidato da iniziative operative strategiche, progettate per migliorare l'esperienza dei passeggeri. Questi sforzi includono il graduale rinnovamento della flotta e l’attenzione al consolidamento e alla fidelizzazione del mercato. Inoltre, Azores Airlines ha perseguito attivamente nuove opportunità di mercato, migliorato le piattaforme di distribuzione globale e stabilito accordi interline con i partner aerei. Queste iniziative non solo hanno aumentato la visibilità della compagnia aerea, ma hanno anche ampliato la sua portata nei mercati chiave.





Il consistente aumento della domanda si spiega anche con il rafforzamento delle operazioni aeree per la stagione estiva 2024 della IATA. Ciò include un aumento del 20% dei posti sulle rotte nazionali (Lisbona, Porto e Faro), un aumento del 44% dei posti in partenza dagli Stati Uniti (Boston, New York, Oakland e Bermuda), un aumento del 42% dal Canada (Toronto e Montreal), nonché un notevole aumento del 71% dei posti sui voli dall’Europa e dall’Africa.





Le ottime prestazioni finora ottenute da Azores Airlines suggeriscono che la stagione estiva 2024 IATA rafforzerà ulteriormente l'attrattiva delle rotte di Azores Airlines, in particolare verso la sua destinazione principale, l'Arcipelago delle Azzorre, che continua ad attrarre viaggiatori tutto l'anno.