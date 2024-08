Attacco a Leicester Square: bambina di 11 anni e donna di 34 accoltellate, arrestato l'assalitore

LONDRA - Londra è stata scossa questa mattina da un grave episodio di violenza a Leicester Square, una delle zone più affollate e turistiche del centro città. Una bambina di 11 anni e una donna di 34 sono state accoltellate in pieno giorno. Le due vittime sono state medicate sul posto e successivamente trasportate in un centro traumatologico specializzato, ma per fortuna nessuna delle due è in pericolo di vita.La polizia metropolitana di Londra ha confermato l'arresto di un uomo, attualmente in custodia, dichiarando di non essere alla ricerca di altri sospetti. In un post su X (precedentemente noto come Twitter), le autorità hanno escluso qualsiasi legame con il terrorismo, anche se le indagini proseguono per chiarire le motivazioni dell'attacco.L'incidente è avvenuto vicino a punti vendita molto frequentati, tra cui TWG Tea, il negozio della Lego e il M&M's World, dove famiglie e turisti erano in coda per entrare. La scena è stata immediatamente isolata da un cordone di polizia, mentre gli agenti lavoravano per raccogliere prove e testimonianze.Il London Ambulance Service ha ricevuto la chiamata d'emergenza alle 11:36 del mattino (le 12:36 italiane). "Abbiamo inviato sul posto risorse, tra cui un equipaggio dell'ambulanza, un paramedico avanzato e un ufficiale addetto agli incidenti. Abbiamo anche dispiegato membri della nostra unità di risposta tattica", ha dichiarato un portavoce del servizio. "Abbiamo curato un bambino e un adulto sulla scena e li abbiamo portati in un centro traumatologico."Un dettaglio eroico di questa tragica vicenda riguarda l'intervento di Abdullah, una guardia giurata di 29 anni, che ha salvato le due vittime. Abdullah, in un'intervista alla tv britannica Sky News, ha raccontato di aver "sentito un urlo" e di essere "saltato addosso" all'aggressore mentre stava colpendo la bambina, riuscendo a disarmarlo e a immobilizzarlo fino all'arrivo della polizia.Leicester Square, solitamente animata da turisti e residenti, è stata scossa da questo episodio violento, ma la prontezza delle forze dell'ordine e il coraggio di Abdullah hanno evitato conseguenze ancora più tragiche. Le autorità continuano a lavorare per fare piena luce sull'accaduto.