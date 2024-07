Wimbledon 2024: Sinner, Berrettini e Fognini avanzano, Arnaldi e Trevisan fuori

janniksin Ig



Fognini in forma, Arnaldi eliminato



Fabio Fognini ha dominato il francese Luca Van Assche, vincendo con un netto 6-1, 6-3, 7-5 in 2 ore e 5 minuti. Nel secondo turno, Fognini se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Tuttavia, Matteo Arnaldi non è riuscito a superare l'ostacolo rappresentato dall'americano Frances Tiafoe, perdendo in cinque set con il punteggio di 6-7, 2-6, 6-1, 6-3, 6-3.



Alcaraz avanza



Tra gli altri incontri maschili di rilievo, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha confermato il suo ottimo stato di forma battendo l'estone Mark Lajal 7-6, 7-5, 6-2, avanzando così al secondo turno.



Successi e delusioni tra le donne



Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini ha ottenuto una storica vittoria contro la spagnola Sara Sorribes Tormo, con un punteggio di 7-5, 6-3, segnando il suo primo successo a Wimbledon. Dall'altra parte, Martina Trevisan ha lottato duramente ma è stata sconfitta dall'americana Madison Keys in due set (6-4, 7-6) in un'ora e 47 minuti.

– In un'avvincente giornata di tennis al torneo sull'erba di Wimbledon, Jannik Sinner ha brillato, superando il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-3, 6-4, 3-6, 6-3. Grazie a questa vittoria, Sinner si è qualificato per il secondo turno, dove affronterà l'altro italiano Matteo Berrettini in un atteso derby. Berrettini, nonostante qualche problema alla schiena, ha prevalso in quattro set (7-6, 6-2, 3-6, 6-1) contro l'ungherese Marton Fucsovics, dimostrando grande abilità con un servizio potente e un rovescio preciso.