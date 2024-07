Trump su Biden: 'Non si ritirerà dalla corsa presidenziale'

"Sono sempre più frustrato"



Joe Biden, dal canto suo, ha confermato la sua intenzione di proseguire nella corsa presidenziale e ha rilanciato la sfida, criticando apertamente le "elite dem" che gli chiedono di ritirarsi. In un'intervista a MSNBC, Biden ha dichiarato: "Sfidatemi alla convention. Sono sempre più frustrato dalle elite del partito. Chiunque di loro pensa che non dovrei candidarmi, si candidi alla presidenza e mi sfidi alla convention".



"Impegnato a rimanere in corsa"



In una lettera ai membri democratici del Congresso, Biden ha ribadito la sua volontà di continuare la campagna elettorale e affrontare Donald Trump. "Voglio che sappiate che, nonostante tutte le speculazioni sulla stampa e altrove, sono fermamente impegnato a restare in questa corsa, a condurla fino alla fine e a battere Donald Trump", ha scritto Biden, secondo quanto riportato dalla CNN.

Donald Trump ha espresso il suo pensiero riguardo alla ricandidatura di Joe Biden alla Casa Bianca, dichiarando di ritenere che l'attuale presidente degli Stati Uniti non ritirerà la sua candidatura. "Penso che potrebbe benissimo restare in corsa, ha un ego e non vuole mollare", ha affermato l'ex presidente e candidato repubblicano durante un'intervista a Fox News. Trump ha inoltre ipotizzato che, nel caso in cui Biden dovesse ritirarsi, la vicepresidente Kamala Harris diventerebbe la candidata dei democratici alle prossime elezioni presidenziali. "Penso che sarà lei: sono molto preoccupati per il voto, titubanti. Non vogliono farlo in nessun altro modo. Penso di essere davvero arrivato a credere che è questo quello che faranno", ha detto Trump.Tornando ai confronti televisivi con Joe Biden, Trump ha rincarato la dose di critiche, affermando che il dibattito con l'attuale presidente è stato "strano" perché "fin dai primi minuti le risposte che ha dato" Biden "non avevano molto senso". "Non erano nemmeno risposte: erano solo parole messe insieme che non avevano significato", ha spiegato il candidato repubblicano. Trump ha descritto Biden come "estremamente pallido" e con una voce "piuttosto debole", commentando le sue prestazioni durante il dibattito con il conduttore di Fox News, Sean Hannity.