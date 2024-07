Musica, nasce la prima canzone originale in featuring con l'Intelligenza Artificiale



Arriva una svolta storica nel mondo della musica: la creazione della prima canzone originale in featuring con l'Intelligenza Artificiale. Arriva una svolta storica nel mondo della musica: la creazione della prima canzone originale in featuring con l'Intelligenza Artificiale.





Questo brano, unico nel suo genere, rappresenta un passo avanti senza precedenti nell'interazione creativa tra uomo e macchina.





Senza una voce umana a disposizione, Nicola Fasoli, produttore con più di 25 anni di esperienza e autore e compositore di oltre 300 brani pubblicati, ha deciso di sperimentare un approccio innovativo.





Dopo aver creato la base strumentale, in stile Pop e House, ha affidato all'AI non solo la scrittura del testo e della melodia, ma anche l'interpretazione vocale del brano.





Il risultato è equiparabile alla performance di un cantante umano professionista.





Ma non è stato così semplice, ci sono voluti molti tentativi per giungere al risultato finale, e poi è stato necessario modificare manualmente la voce per adattarla all’arrangiamento.





Nicola Fasoli ha prodotto brani che hanno scalato le classifiche House, è titolare e fondatore della scuola di musica online Kina Records dal 2014, dove insegna produzione, mix, mastering, sound design e music business.





Attraverso i suoi gruppi sui social aiuta ogni giorno i giovani artisti a farsi strada nel panorama musicale.





Il brano, intitolato "Poweredmilk - Groove Machine feat. Maven AI", rappresenta un progetto pionieristico che apre nuove possibilità nell'industria musicale, dimostrando che l'intelligenza artificiale può essere un partner creativo di valore.





La canzone, che unisce sensibilità artistica e avanzamento tecnologico, è pronta per conquistare il pubblico con la sua unicità.





La canzone è disponibile per l'ascolto e il Download Gratuito sul sito ufficiale dell’etichetta discografica Kina Groove, proprietà di Kina Records, cliccando qui: www.kinagroove.com