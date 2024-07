Montebelluna, ANAP Confartigianato a sostegno del centro antiviolenza

MONTEBELLUNA (TV) - ANAP è l’associazione anziani e pensionati di Confartigianato Imprese che conta 2.600 soci nel solo mandamento di Asolo e Montebelluna e ben 8.000 a livello provinciale. - ANAP è l’associazione anziani e pensionati di Confartigianato Imprese che conta 2.600 soci nel solo mandamento di Asolo e Montebelluna e ben 8.000 a livello provinciale.





ANAP è impegnata con tante iniziative sindacali e organizzative per favorire un invecchiamento attivo, al motto "Non abbiamo la presunzione di fare progetti a lungo termine, data la nostra età, ma se li realizziamo a favore delle future generazioni e delle persone fragili, i nostri progetti si trasformano in progetti a lungo termine".





In uno degli eventi per i soci, è stata attivata una raccolta fondi che, in accordo con i referenti della Cooperativa "Una Casa per l’Uomo" che gestisce il Centro Antiviolenza Stella Antares di Montebelluna, sono stati destinati all’acquisto di alcuni beni che sono stati espressamente indicati come necessari per la struttura di accoglimento, la cosiddetta Casa Rifugio.





I coordinatori ANAP Fiorenzo Pastro, Letizia Baccichet e Francesco Positello hanno personalmente provveduto all’acquisto di quanto richiesto: una bicicletta da donna, un forno a microonde, una batteria di pentole, un televisore e tante altre attrezzature da cucina e generi di consumo. Il tutto è stato consegnato direttamente alle operatrici della cooperativa "Una Casa per l’Uomo".





Dice il portavoce cav. Fiorenzo Pastro: "In questo modo speriamo di poter contribuire ad alleviare il soggiorno obbligato di chi si trova costretto a ricorre all’accoglienza in questi spazi protetti per sfuggire a situazioni famigliari di reale pericolo. La violenza domestica e sulle donne in particolare è un’emergenza sociale che vede ANAP solidale, pronto a collaborare e grato a tutti coloro che erogano questa preziosa assistenza".





"Ringrazio ANAP per la sensibilità dimostrata - dice il presidente Confartigianato AsoloMontebelluna, Fausto Bosa - per rappresentare ancora un legame forte con l’Associazione, coinvolgendo chi ha terminato l’attività imprenditoriale, senza abbandonare azioni di cittadinanza attiva".