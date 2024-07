Incidente aereo a Kathmandu: 22 vittime e un sopravvissuto in Ospedale

KATHMANDU – Un tragico incidente ha coinvolto un aereo della compagnia Saurya Airlines, che si è schiantato durante il decollo all'aeroporto internazionale di Tribhuvan a Kathmandu, Nepal. Al momento sono stati recuperati 22 corpi, mentre una persona ferita è stata portata d'urgenza all'ospedale.

L'incidente è avvenuto mentre il volo, diretto a Pokhara, la seconda città del Paese situata nel Nepal centrale, stava decollando. Secondo il portavoce dell'aeroporto Subash Jha, l'aereo ha deviato dalla pista durante il decollo. Il capitano Mr. Shakya, unico sopravvissuto, è stato immediatamente trasportato in ospedale per le cure necessarie.

Il Racconto dei Testimoni

Testimoni oculari presenti sul luogo riferiscono che l'aereo stava decollando dall'estremità meridionale della pista quando improvvisamente si è ribaltato. La punta dell'ala ha colpito il suolo e l'aereo ha preso fuoco immediatamente. Successivamente, il velivolo è precipitato in una gola sul lato orientale della pista, tra un hangar e la stazione radar.

Le indagini sono già in corso per chiarire le cause dell'incidente. Nonostante l'evento tragico, è importante notare che il Nepal ha un buon record di sicurezza aerea. Il rating ICAO del Paese è superiore alla media mondiale, a testimonianza dell'impegno per la sicurezza dei voli.

L'intera comunità locale e internazionale attende ulteriori dettagli sull'accaduto, sperando che le indagini possano presto fare luce sulle cause di questa tragedia.