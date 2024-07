Il cocktail dell’estate? Il 'Conte Verde' di Platti, sabaudo e freschissimo

Photo credits: fonte ufficio stampa Maybe

Acqua, sciroppo home made di menta piperita di Pancalieri, foglie di menta, basilico, oli essenziali al limone. Sono questi gli ingredienti, freschi e naturali, che rendono il Conte Verde del Caffè Platti, a Torino, il cocktail dell'estate. Acqua, sciroppo home made di menta piperita di Pancalieri, foglie di menta, basilico, oli essenziali al limone. Sono questi gli ingredienti, freschi e naturali, che rendono il Conte Verde del Caffè Platti, a Torino, il cocktail dell'estate.





Perfetto per una pausa dissetante e gustosa, il Conte Verde, rigorosamente sabaudo come la location sotto i portici torinese impone, si chiama così in onore di Amedeo VI di Savoia, detto appunto il Conte Verde ed è stato ideato per Platti dal bartender Ivan Alizzo.





Disponibile anche in versione alcolica, per chi non si fa intimorire dalla calura estiva e non vuole rinunciare a qualche "grado" in più, Conte Verde si ispira alla tradizionale acqua e menta piemontese. Nello specifico, la menta del cocktail di Platti è quella Piperita di Pancalieri, zona conosciuta come l'"isola d'erba", è infatti proprio in questo piccolo comune in provincia di Torino che viene prodotto il 50% delle piante officinali in Italia, tra cui appunto la Menta Piperita.





Pochi semplici ingredienti per un effetto refrigerante assicurato, da gustare in uno dei caffe storici più belli d'Italia.





Senza dimenticare però, per gli amanti dei gusti più intesi che non ricercano la freschezza ma i sapori avvolgenti e decisi, il "fratello" Conte Rosso, cocktail a base di Vermouth rosso italiano antica formula – noto per il suo colore rosso intenso – Gin Villa Ascenti, Bitter Riserva Premium e velluto di marron glacé, dedicato al figlio primogenito di Amedeo VI, Amedeo VII di Savoia detto il Conte Rosso per via del suo colore di capelli o, come altri storici pensano, poiché nel 1383, mentre era impegnato nelle Fiandre in una campagna militare in difesa del duca di Borgogna, alla notizia della nascita del proprio primogenito abbandonò il lutto per la morte del padre a favore di abiti rossi per festeggiare.