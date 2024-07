Domani ad Otranto il Cornetto Battiti Live 2024: le anticipazioni sul cast

Rinnovata, inoltre, la partnership con Tv Sorrisi e Canzoni, il brand punto di riferimento del mondo dello spettacolo accompagnerà tutta la kermesse con contenuti esclusivi.



Come sempre da 22 anni, anche quest'anno l'ingresso al Cornetto Battiti Live è gratuito, fino al raggiungimento delle capienze consentite. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l'evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l'hastag #battitilive. Maggiori informazioni su www.radionorba.it

OTRANTO - Rush finale per la 22esima edizione del Cornetto Battiti Live, che dopo le tre grandi serate di Molfetta approda in Salento, ad Otranto, dove domani, sabato 6 luglio, nel fossato del Castello Aragonese, si terrà il primo di due spettacoli che si preannunciano indimenticabili. Lo show condotto da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli avrà inizio alle 21.Cast stellare nelle due serate di Otranto: Achille Lauro, Alfa, Angelina Mango, Annalisa, Anna, Arisa, Bnkr44, Boomdabash, Capo Plaza, Clara, Coma_Cose, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Fedez, Gabry Ponte, Geolier, Gianna Nannini, Holden, Icy Subzero, Il Pagante, Il Tre, La Rappresentante di Lista, LDA, Leo Gassmann, Mahmood, Maninni, Mr.Rain, Noemi, Orietta Berti, Petit, Piero Pelù, Ricchi e Poveri, SLF, Sophie and The Giants, Tananai, The Kolors, Zerb. On the Road, tra gli altri, Elodie e Irama.Tra questi nella prima serata ci saranno certamente: Gianna Nannini, la regina del rock italiano, che meno di un mese fa ha compiuto 70 anni, traguardo festeggiato con un progetto multimediale, “Sei nell’anima” che comprende un album soul, un biopic, una nuova edizione della sua autobiografia e un lungo tour europeo; ci sarà anche Achille Lauro, che nei giorni scorsi ha annunciato un nuovo progetto che lo vede collaborare con Salmo e Gemitaiz e che si è manifestato subito con il nuovo singolo, Banda Kawasaki; Capoplaza, fresco del successo del suo ultimo album Ferite (certificato Disco d’oro), che ha avuto un esordio da record con il miglior debutto su Spotify Italia nel 2024 e l'ingresso al secondo posto della classifica Global di Spotify; Piero Pelù, altro gran signore del rock italiano, che a giugno è uscito con “Deserti”, dodici tracce che raccontano il DNA dalle molteplici sfaccettature di Pelù, dagli anni Ottanta ad oggi; Fedez, che invece quest’anno è tornato con “Sexy Shop”, in collaborazione con Emis Killa, un brano esplosivo, non estivo, ma che ha già scalato le classifiche e che segna un nuovo inizio per il rapper milanese.Gli artisti si esibiranno nella cornice mozzafiato della fortezza aragonese di Otranto, una delle bellissime location, tra on the road e main stage, della 22esima edizione di Battiti, all’insegna del #WeAreInPuglia, in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione.Battiti come sempre sarà anche un momento di spettacolo, grazie ad un fantastico corpo di ballo. E ci sarà la possibilità di portare a casa dei bellissimi gadget offerti dai partner di questa 22esima edizione. Per il quarto anno consecutivo Battiti Title Sponsor è il brand iconico dell’estate italiana, il Cornetto Algida. Main sponsor sono BMW, Fonzies, Givova. Beauty partner ufficiale Virgo. Gold sponsor Chupa Chups, Borghetti, Prime Video, Yoga.