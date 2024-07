Al via i voli di Airhaifa nuova compagnia israeliana

Airhaifa è nelle fasi finali del processo per ottenere la licenza operativa dall'Autorità per l'aviazione civile israeliana (CAA) e la nuova compagnia aerea prevede di completare la procedura entro settembre per iniziare a vendere biglietti e per avviare i voli di linea da Haifa. Si prevede che Air Haifa opererà voli tra Haifa ed Eilat, nonché verso destinazioni nel Mediterraneo orientale a Cipro e in Grecia. Dietro Air Haifa ci sono diversi grandi nomi in Israele. Tra i suoi fondatori figurano l'imprenditore e fondatore della società di sicurezza informatica Palo Alto Networks, Nir Zuk, il CEO del gruppo Strauss Shai Babad; l'ex CEO di El Al Gonen Usishkin; l'ex vicepresidente marketing di El Al Michael Strassburger e l'ex CEO di ZIM Rafi Danieli.