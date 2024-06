Ultimo giorno di lavori per il G7 in Puglia: Meloni e il Papa protagonisti





Ucraina : I leader hanno concordato su nuovi aiuti finanziari per un totale di 50 miliardi di dollari a Kiev e hanno ribadito il loro sostegno al piano di pace proposto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

: I leader hanno concordato su nuovi aiuti finanziari per un totale di 50 miliardi di dollari a Kiev e hanno ribadito il loro sostegno al piano di pace proposto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Migranti : È stata lanciata una Coalizione contro il traffico di esseri umani, con l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno a livello globale.

: È stata lanciata una Coalizione contro il traffico di esseri umani, con l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno a livello globale. Intelligenza Artificiale: È stato stabilito un approccio comune per promuovere un'intelligenza artificiale sicura, protetta e affidabile, che rispetti i diritti umani e favorisca lo sviluppo sostenibile.

Moniti a Cina e Iran



Nel documento finale, i leader del G7 hanno lanciato moniti a Pechino e Teheran. Alla Cina è stato chiesto di fermare il suo supporto alla Russia, mentre l'Iran è stato esortato a rispettare gli impegni internazionali e a cessare le attività destabilizzanti nella regione.



Piano Mattei per l'Africa



Il vertice ha anche visto l'inclusione del Piano Mattei per l'Africa, un'iniziativa italiana volta a promuovere infrastrutture sostenibili e resilienti nel continente africano. Questo piano sarà sostenuto attraverso il Global Gateway dell'Unione Europea, che mira a migliorare la connettività globale e le infrastrutture sostenibili.



Partecipazione storica del Papa



Una delle novità più significative di questo G7 è stata la partecipazione del Papa. Durante il suo intervento, il Pontefice ha rivolto un appello ai Grandi della Terra affinché lavorino per la pace e adottino una "buona politica per il bene comune". Il Papa ha inoltre sottolineato l'importanza di un'intelligenza artificiale "a misura d'uomo" e ha avvertito che senza decisioni concrete, siamo condannati a un futuro senza speranza.



Conclusioni

L'ultimo giorno del G7 in Puglia si chiude con una serie di accordi e impegni che riflettono l'intensa attività diplomatica e politica svolta durante il vertice. La premier Meloni terrà la conferenza finale per riassumere i risultati ottenuti e tracciare le linee guida per il futuro. L'Italia, come sottolineato dalla stessa premier, ha dimostrato la sua capacità di leadership e di coordinamento su questioni di rilevanza globale, consolidando il suo ruolo sulla scena internazionale.

SAVELLETRI DI FASANO - Si conclude oggi in Puglia il vertice del G7, con la conferenza finale prevista alle 14 a Borgo Egnazia, tenuta dalla premier Giorgia Meloni. "In questi giorni l'Italia è stata al centro del mondo e gli occhi del mondo sono stati puntati su di noi. Sono orgogliosa di come la nostra nazione sia riuscita a stupire e a tracciare la rotta," ha dichiarato ieri la presidente del Consiglio, esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti durante l'incontro.