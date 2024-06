Nuovo Suunto Ocean, un computer dive e uno sportwatch gps insieme per avventure sotto e sopra la superficie

VANTAA (FIN) - Suunto Ocean è la sintesi perfetta della qualità dei dispositivi per immersioni e degli orologi per sport all'aria aperta di Suunto, dando vita a un compagno all-in-one di ultima generazione, ricco di funzioni all'avanguardia. Questa innovazione è stata premiata con l'ISPO Award, un premio molto apprezzato assegnato per l'eccellenza nella tecnologia e nel design sportivo. - Suunto Ocean è la sintesi perfetta della qualità dei dispositivi per immersioni e degli orologi per sport all'aria aperta di Suunto, dando vita a un compagno all-in-one di ultima generazione, ricco di funzioni all'avanguardia. Questa innovazione è stata premiata con l'ISPO Award, un premio molto apprezzato assegnato per l'eccellenza nella tecnologia e nel design sportivo.





"Questo nuovo lancio, atteso da tempo, è un passo naturale per Suunto, in quanto riunisce tutto ciò che abbiamo imparato in quasi 90 anni di attività di dotazioni per le avventure. Suunto Ocean è un dispositivo all'avanguardia che riunisce il nostro patrimonio di bussole, computer per immersioni e orologi per l'outdoor. Progettato, collaudato e apprezzato dai professionisti dell'immersione e dello sport" - Petri Lehtovirta, Suunto’s Head of Product.





Dotato di un ampio e luminoso display a colori, Suunto Ocean garantisce un'eccezionale leggibilità e fruibilità in tutte le condizioni. Gli appassionati diving apprezzeranno le modalità per le immersioni subacquee e anche per le immersioni tecniche, tra cui nitrox e l'algoritmo Suunto Bühlmann 16 GF. Inoltre, gli apneisti e gli amanti dello snorkeling troveranno modalità di immersione dedicate, adatte alle loro esigenze.





L'abbinamento con Suunto Tank POD prima dell'immersione consente agli utenti di verificare il consumo e la durata residua del gas direttamente dal polso. Per aumentare la sicurezza durante le immersioni, il Suunto Ocean offre un'ampia scelta di allarmi audio e a vibrazione personalizzabili.





Dopo le immersioni, il Suunto Ocean diventa un compagno affidabile per monitorare l'attività quotidiana, l'esercizio fisico di tutti i giorni e le esplorazioni più estreme. Con oltre 95 modalità sportive diverse, che vanno dal trail running al ciclismo, dal nuoto allo yoga, ognuna dotata di campi dati predefiniti accuratamente selezionati, si rivolge a tutti gli appassionati di fitness.





Il Suunto Ocean monitora i passi, le calorie, la frequenza cardiaca, il sonno (comprese le fasi del dello stesso) e le metriche di recupero con l'analisi della variabilità della frequenza cardiaca per il monitoraggio dell'attività quotidiana. Inoltre, le sue caratteristiche outdoor di alto livello, come le mappe offline dettagliate disponibili gratuitamente in tutto il mondo, il sistema GNSS di alto livello per una localizzazione precisa e il barometro per una lettura accurata dell'altitudine e l'allarme tempesta, lo rendono la scelta preferita per tutte le avventure in superficie.





"L'anno scorso abbiamo ridefinito il nostro design e il Suunto Ocean è la continuazione di questa trasformazione. Perfetto sia nelle immersioni che in qualsiasi altro sport all'aria aperta. Non solo ha prestazioni eccellenti, ma ha anche un ottimo design. E potrete indossarlo come orgoglio ogni giorno, quando vi preparate per la vostra prossima immersione o semplicemente quando la sognate" - Mikko Ahlström, Suunto’s Head of Design.





Suunto Ocean ha un'autonomia che permette di intraprendere qualsiasi avventura: la sua batteria ricaricabile offre fino a 60 ore di immersione e 50 ore di rilevamento GPS continuo all'aperto con una sola carica. In modalità giornaliera, Suunto Ocean rimane al vostro fianco fino a 26 giorni prima di dover essere ricaricato, e quando è il momento di ricaricarsi, lo fa rapidamente.





Realizzato in Finlandia nella fabbrica di Suunto, il Suunto Ocean riflette il nostro impegno per la sostenibilità e la trasparenza. Siamo orgogliosi di produrlo con il 100% di energia rinnovabile. Con questo nuovo lancio, continuiamo i nostri sforzi verso la sostenibilità calcolando e verificando l'impronta di carbonio del Suunto Ocean e compensandola con le Verified Carbon Units.

1. Durante il suo intero ciclo di vita, Suunto Ocean crea solo 11,63 kg di CO2e - l'equivalente di un'auto con motore a combustione per 70 km.

2. L'iniziativa di compensazione prevede la piantumazione di foreste di mangrovie costiere, che non solo stabilizzano le coste, ma rimuovono anche gli inquinanti, migliorano la qualità dell'acqua e forniscono habitat cruciali per la pesca.





Con Suunto Ocean, l’azienda introduce un nuovo standard nel settore: la possibilità di visualizzare il proprio percorso subacqueo nel diario dell'applicazione Suunto dopo ogni immersione. Inoltre, nel diario possono essere segnati i punti di ingresso e di uscita. Questa funzionalità di tracciamento del percorso sarà lanciata inizialmente come versione beta e continuerà ad essere sviluppata ulteriormente, per garantire agli utenti l'accesso all'esperienza subacquea più innovativa e facile da usare.





Tutti i registri, dall'immersione allo sport e all'attività quotidiana, saranno archiviati in un'unica applicazione. Per il monitoraggio dell'attività sportiva e quotidiana, l'app Suunto offre una zona di allenamento dedicata in cui gli utenti possono monitorare il carico di allenamento, i progressi, il recupero e l'analisi del sonno. Inoltre, gli utenti possono sfruttare Suunto Coaches basato sull'intelligenza artificiale per ottenere informazioni personalizzate sull'allenamento. I servizi dei partner, come Strava, Training Peaks e Komoot, connettono senza problemi gli utenti alla loro comunità, promuovendo la competizione e ispirando nuove avventure.





Suunto Ocean sarà disponibile in tre diverse versioni, ciascuna compatibile con un'ampia gamma di cinturini accessori per l'immersione, lo sport e la vita quotidiana. Sarà possibile acquistarlo sul sito suunto.com e presso rivenditori selezionati a partire dall’estate 2024 al prezzo di 799€€ al pubblico.





Suunto Ocean Caratteristiche principali:

- Luminoso e grande display AMOLED da 1,43" con pulsanti di facile utilizzo

- Modalità di immersione singola e multigas con supporto per aria e nitrox

- Pressione della bombola sul Suunto Ocean con il Suunto Tank POD

- Misurazione della profondità di immersione fino a 7 bar sotto la superficie. Sensore barometrico per letture accurate dell'altitudine e allarmi di tempesta in superficie

- Mappe esterne offline gratuite sull'orologio, con una precisione leader di mercato

- Le previsioni del tempo vi aiutano a tenere sotto controllo l'ambiente circostante.

- Materiali pregiati: vetro zaffiro e acciaio inossidabile

- Tracciamento dell'attività quotidiana: passi, frequenza cardiaca, sonno e fasi del sonno, calorie, stress e altro ancora.

- Oltre 95 modalità sportive tra cui scegliere e la possibilità di creare modalità personalizzate

- Aggiornamenti software wireless via etere

- Prodotto e progettato in Finlandia con il 100% di energia rinnovabile