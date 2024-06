Italiani sempre più attenti alla suncare, +202% le ricerche di creme solari

Durante la bella stagione, proteggere la pelle dal sole per contrastare i tumori della pelle è fondamentale. Basti pensare che, in Italia, nel 2022, sono state stimate circa 12.700 nuove diagnosi di melanoma della cute e l’incidenza appare in aumento del +4,4% all’anno nei maschi e del +3,1% per anno nelle femmine . La prevenzione è importante e, tra gli italiani, questa consapevolezza sembra prendere sempre più piede. Tanto che, secondo l’Osservatorio Shopping di DoveConviene, l’app che semplifica lo shopping facendo risparmiare tempo e denaro, nel mese di maggio le ricerche di creme solari sono cresciute del +202% rispetto allo stesso periodo del 2023, registrando un vero e proprio boom. Durante la bella stagione, proteggere la pelle dal sole per contrastare i tumori della pelle è fondamentale. Basti pensare che, in Italia, nel 2022, sono state stimate circa 12.700 nuove diagnosi di melanoma della cute e l’incidenza appare in aumento del +4,4% all’anno nei maschi e del +3,1% per anno nelle femmine . La prevenzione è importante e, tra gli italiani, questa consapevolezza sembra prendere sempre più piede. Tanto che, secondo l’Osservatorio Shopping di DoveConviene, l’app che semplifica lo shopping facendo risparmiare tempo e denaro, nel mese di maggio le ricerche di creme solari sono cresciute del +202% rispetto allo stesso periodo del 2023, registrando un vero e proprio boom.





Per gli italiani, tuttavia, la protezione della pelle non si limita solo ai momenti di esposizione al sole. Anche la fase post abbronzatura merita, infatti, la dovuta cura e attenzione, come testimonia il maggiore interesse nei confronti dei prodotti per la cura del corpo: tra questi, in particolare, le creme corpo hanno registrato a maggio 2024, rispetto allo stesso mese del 2023, un aumento del +283%, mentre le creme idratanti sono cresciute del +114%. L’era dei bagni solari sembra dunque tramontata e, se da un lato, si pensa con attenzione alla prevenzione per evitare i danni solari, dall'altro emerge il desiderio di sfruttare prodotti idratanti e nutrienti per mantenere una pelle sana e luminosa durante l'estate.





Oltre ai prodotti dedicati alla suncare e alla skincare, tra i consumatori impazzano nel mese di maggio, rispetto al 2023, le ricerche di referenze per il make up e per i capelli, che sono cresciute rispettivamente del +191% e del +76%.





Per quanto concerne il trucco, infatti, tra i più apprezzati spicca in particolare l’eyeliner, che ha registrato un boom del +175%, seguito dal rossetto (+167%) e dal fondotinta (+67%), perfetto per uniformare l’incarnato ed esaltare l'abbronzatura. Non può mancare, infine, una particolare attenzione alla pulizia del viso, evidenziata dall'aumento del +133% delle ricerche di prodotti struccanti. Se si guarda invece alla categoria della cura dei capelli, tinte e lacche si confermano tra i top prodotti, con un aumento delle ricerche rispettivamente pari al +408% e +186%.





Tutti dati che evidenziano quanto il mondo della cosmetica sia apprezzato dai consumatori, che pur di non rinunciare alla propria beauty routine vanno alla ricerca di questi prodotti prediligendo sconti e promozioni, alla ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo.