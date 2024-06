Intesa Sanpaolo, Carlo Messina a Milano per i sei anni del progetto contro la povertà infantile

MILANO - Il CEO Carlo Messina è intervenuto nell’ambito dell’iniziativa organizzata lo scorso 6 giugno per raccontare QuBì, il programma contro la povertà infantile promosso nel 2017 da Fondazione Cariplo insieme a Fondazione Peppino Vismara, Intesa Sanpaolo, Fondazione Fiera Milano, Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi e Fondazione Snam e realizzato in collaborazione con il Comune di Milano e oltre 500 organizzazioni del terzo settore cittadino. - Il CEO Carlo Messina è intervenuto nell’ambito dell’iniziativa organizzata lo scorso 6 giugno per raccontare QuBì, il programma contro la povertà infantile promosso nel 2017 da Fondazione Cariplo insieme a Fondazione Peppino Vismara, Intesa Sanpaolo, Fondazione Fiera Milano, Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi e Fondazione Snam e realizzato in collaborazione con il Comune di Milano e oltre 500 organizzazioni del terzo settore cittadino.





Le sfide, i risultati, le esperienze: a narrarle le tante persone che hanno reso possibile questa iniziativa. 25 quartieri e oltre 500 organizzazioni coinvolte, centinaia gli interventi realizzati per contrastare la povertà alimentare ed educativa dei minori nella città di Milano. In sei anni di attività, QuBì ha messo in campo quasi 27 milioni di risorse complessive per sperimentare un welfare di prossimità e dare opportunità a 29.500 minori. Il valore dell’iniziativa è emerso anche nelle parole di Carlo Messina.





"Ha messo in campo competenze ed entusiasmo nel sostenere il progetto QuBì, nell’ambito di un più ampio programma di contrasto alle disuguaglianze. La povertà giovanile, a cui dedichiamo particolare attenzione, è un fenomeno doppiamente drammatico perché compromette il futuro di bambini e bambine" ha dichiarato Carlo Messina sottolineando l'apporto di Intesa Sanpaolo "Averne aiutati quasi 30mila e le loro famiglie significa aver dato loro sollievo e fiducia nel futuro: questo impegno portato avanti a fianco di Fondazione Cariplo e Fondazione Peppino Vismara porterà (sono certo) buoni frutti".