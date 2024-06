Il leggendario surfista Tamayo Perry ucciso nell'attacco di uno squalo

Una leggenda del surf, nota anche per essere apparsa in uno dei film Pirati dei Caraibi, è stata uccisa da uno squalo alle Hawaii. Secondo quanto riferito, Tamayo Perry, 49 anni, è stato trovato dalla gente del posto al largo della spiaggia di Malaekahana, a circa 50 chilometri a nord di Honolulu, alle 13:00 ora locale, senza un braccio e una gamba.I bagnini hanno recuperato il tronco del corpo e lo hanno riportato a terra tramite moto d'acqua, dove è stato dichiarato morto sul posto dai paramedici. Perry, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha lavorato come bagnino per molti anni e ha insegnato lezioni di surf alle Hawaii, dove è nato. È apparso in produzioni su più schermi, tra cui Blue Crush , Charlie's Angels: Full Throttle , il quarto film dei Pirati On Stranger Tides e la serie TV Hawaii Five-O .Nel mondo del surf, era noto per aver vinto il Pipe Masters Trials nel 1999 e per le sue superbe esibizioni a Teahupoo a Tahiti. Nella sua biografia professionale, sul sito web di Oaha Surfing Experience, ha affermato di "surfare professionalmente da oltre 15 anni".