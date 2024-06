Elezioni Usa 2024: al via duelli tv Biden-Trump

Il cammino verso la Casa Bianca per le elezioni presidenziali del 2024 vedrà almeno due dibattiti televisivi tra Joe Biden e Donald Trump. Il primo confronto avrà luogo il 27 giugno sull’emittente televisiva CNN e sarà trasmesso su Sky TG24 il 28 giugno alle 3 di notte. Questo primo dibattito rappresenta un banco di prova molto atteso, con i due candidati che si sfideranno in un format senza pubblico, rispondendo a turno alle domande di un moderatore mentre l’altro avrà il microfono disattivato. Un secondo dibattito è previsto su ABC News il 10 settembre.Donald Trump arriva al primo confronto con un vantaggio di quattro punti su Joe Biden (48% a 44%), secondo un sondaggio del New York Times/Siena College. Nella precedente rilevazione di aprile, i due candidati erano testa a testa. Questo sondaggio è stato condotto dopo la condanna del tycoon nel caso pornostar, un evento che ha diviso l'opinione pubblica: il 19% degli elettori registrati ha affermato che il verdetto li renderà meno propensi a votare per lui, l'11% ha risposto che sarà più probabile sostenerlo, mentre il 68% ha detto che non farà alcuna differenza. Il 46% degli elettori registrati ha dichiarato di approvare il verdetto, rispetto al 30% che lo ha disapprovato. Tra i probabili elettori, il 55% ritiene che Trump abbia commesso crimini gravi, mentre il 39% no.I numeri della raccolta fondi mostrano un crescente sostegno per l'ex presidente. Alla fine di maggio, la campagna di Trump aveva in banca 116,6 milioni di dollari, rispetto ai 91,6 milioni di dollari di Biden. La campagna di Trump ha avuto la sua giornata più importante di raccolta fondi online il giorno dopo la condanna, raccogliendo 8,1 milioni di dollari il 31 maggio.A meno di cinque mesi dalle elezioni presidenziali americane previste per il 5 novembre 2024, Sky TG24 trasmetterà “AMERICA 2024 - Il dibattito presidenziale della CNN”. Sul canale all news diretto da Giuseppe De Bellis, sarà possibile seguire in diretta e con traduzione in italiano, alle 03.00 del 28 giugno, il primo confronto tv tra Joe Biden e Donald Trump. Questo dibattito, moderato da Jake Tapper e Dana Bash della CNN, segnerà la prima resa dei conti della campagna del 2024 tra il presidente americano e il suo predecessore e attuale sfidante, una prima volta assoluta nella storia americana.Una selezione di 25 minuti di questo dibattito di grande importanza verrà trasmessa all’interno della puntata di TG Mondo, condotto da Liliana Faccioli Pintozzi, alle 19.15 del 28 giugno. Questo segmento offrirà un’analisi dei momenti più significativi della discussione tra i due candidati, che nutrono visioni opposte su molte tematiche rilevanti per l’economia, l’ambiente, la cultura, l’immigrazione e la politica occidentale.