Elezioni Europee e Comunali in Italia: csx avanti a Bergamo e Cagliari, Bari al ballottaggio

ROMA - In Italia, è quasi giunto al termine lo scrutinio delle elezioni europee, che è iniziato ieri sera alle 23. Nel frattempo, alle 14 di oggi è cominciato lo spoglio delle elezioni comunali, attualmente in corso in tutto il paese.Durante il weekend dell’8 e 9 giugno, oltre al voto per il Parlamento Europeo, gli italiani hanno partecipato alle elezioni comunali in circa 3.700 comuni, per eleggere i loro sindaci, e alle elezioni regionali in Piemonte. Un punto di interesse è l'affluenza alle elezioni amministrative, che ha registrato un tasso significativo: il 67,62% degli aventi diritto ha votato.I primi dati che emergono mostrano che in diverse città italiane, tra cui Bari e Firenze, si prospetta un ballottaggio per la scelta del sindaco. Nel complesso, il centrosinistra risulta in vantaggio in molte città, come Bergamo e Cagliari. Tuttavia, a Campobasso e Potenza sembrerebbe prevalere il centrodestra.Una nota degna di menzione è che la Lega sembra aver perso terreno a Pontida, un evento politico significativo per il partito. Questi primi risultati indicano un quadro politico variegato e potenzialmente mutevole nelle diverse città italiane.