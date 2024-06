DJ Myke e Danno, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Supermercato delle dittature'

"Il supermercato delle dittature" è il nuovo singolo di DJ Myke con Danno, disponibile da venerdì 31 maggio in tutte le piattaforme digitali per Arcadia Records. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link "Il supermercato delle dittature" è il nuovo singolo di DJ Myke con Danno, disponibile da venerdì 31 maggio in tutte le piattaforme digitali per Arcadia Records. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://open.spotify.com/intl-it/album/3f0bQj6OB4xM9yCOW9a3C8





Dopo il producer album Hocus Pocus del 2010, la prolifica esperienza con un giovanissimo Rancore, la parentesi solista con i progetti Skratch Instinct Breaks e molto altro, DJ Myke torna alla produzione con un progetto a lungo termine.





Per questo ritorno ha scelto un vero e proprio supereroe della scena rap: Danno direttamente dal Colle der Fomento. "La contemporaneità del suo rap non ha eguali -spiega Myke-, come controllare un tempo infinito in uno spazio sempre più relativo".





Un pezzo che nasce in primis da una condivisione artistica e umana. Una collaborazione scaturita da sessioni di studio realizzate in presenza, dove i due artisti hanno riportato la musica su quel livello di divertimento, riflessione, studio, confronto e discussione. Un processo che ha visto Myke mettersi anche dietro alla batteria, dove un giro di basso si incrocia tra un campionamento tagliato e una serie di scratch. Così è nata la spina dorsale di questo pezzo, quando Danno è entrato a gamba tesa con questo concetto del "supermercato delle dittature".





Il brano si apre subito con il ritornello come se fosse un richiamo della natura, per poi entrare subito nel groove incalzante tra il breakbeat ed il rock, i suoni tagliati ed incastrati maniacalmente, le citazioni, con le chitarre elettriche di Svedonio che rendono il tutto un ibrido a doppia carburazione, pur mantenendo un arrangiamento canonico.





Una produzione electro rock, incornicia le barre di Danno che propongono all’ascoltatore un vero e proprio stimolo a pensare. Beat, scratch e chitarre distorte, si mescolano alle strofe e ai ritornelli con la testa che non può stare ferma. Contenuto ed estetica maniacale del suono si fondono in un connubio esplosivo e singolare. Un grido di allarme per risvegliare le coscienze di una società intossicata da false verità, che tende sempre di più verso il totalitarismo.





Tutto il progetto grafico è curato da un maestro della matita, Alessio Tex Tommasetti, fondatore dello studio D'Arc e ambassador di Wacom.





"Il supermercato delle dittature" anticipa il nuovo album di DJ Myke di prossima pubblicazione.