Conclusa con successo la prima edizione della challenge 'Be a Meraviglia', la seconda edizione sarà in autunno



Si è conclusa la prima edizione di Be a Meraviglia, la challenge lanciata dall’agenzia Marketing Toys e da Beople, a supporto di piccoli e medi operatori turistici, enti pubblici, consorzi e associazioni, agenzie di viaggio e tour operator. L'intero ricavato dell'iniziativa al netto dei costi vivi è stato devoluto a Prato pro emergenze Onlus, con una donazione di oltre 4.000€ a supporto delle famiglie colpite dall’alluvione dello scorso novembre. Annunciata una seconda edizione della challenge per il prossimo autunno e un evento in presenza per continuare a diffondere l'iniziativa sui territori. Si è conclusa la prima edizione di Be a Meraviglia, la challenge lanciata dall’agenzia Marketing Toys e da Beople, a supporto di piccoli e medi operatori turistici, enti pubblici, consorzi e associazioni, agenzie di viaggio e tour operator. L'intero ricavato dell'iniziativa al netto dei costi vivi è stato devoluto a Prato pro emergenze Onlus, con una donazione di oltre 4.000€ a supporto delle famiglie colpite dall’alluvione dello scorso novembre. Annunciata una seconda edizione della challenge per il prossimo autunno e un evento in presenza per continuare a diffondere l'iniziativa sui territori.





L'iniziativa Be a Meraviglia è un challenge virtuale che supporta gli operatori turistici nello sviluppo di idee e progetti volti alla promozione del territorio e del turismo sostenibile. Il progetto mira a individuare opportunità e best practice per gli operatori del settore, supportando una visione nuova e inesplorata del turismo Made in Italy.





La prima edizione ha registrato oltre un centinaio adesioni tra piccoli e medi operatori turistici, enti pubblici, consorzi e associazioni, agenzie di viaggio e tour operator, coinvolgendo più regioni italiane e concentrandosi su mete turistiche e territori meno esplorati dal turismo di massa. Il progetto vincitore della prima edizione "Il bosco a tavola" di Udine Chiavi in Mano ha ricevuto come riconoscimento un fine settimana di workshop e consulenza gratuito per la messa in operatività del progetto presentato con il team che ha organizzato la challenge e con i professionisti che hanno seguito il tavolo di lavoro, che si è svolto lo scorso weekend a Udine presso la Camera di Commercio di Udine coinvolgendo anche referenti del Comune di Udine e di Promoturismo cosi da procedere con la concretizzazione del pacchetto. Main sponsor e partner del progetto Enegan e Server Plan.





Filippo Giustini, co-founder di Marketing Toys, commenta: "Il settore del turismo oltre che rappresentare una risorsa fondamentale per l'Italia richiede importanti sforzi di progettualità e strategia, ancor prima che di comunicazione. A fianco di importanti mete turistiche come Roma, Venezia, Firenze, ci sono un'infinità di piccoli e medi operatori che necessitano di supporto costante, forse ancor più delle grandi città. È stato determinante condividere con i partecipanti metodi e visioni per far loro capire l'importanza di un approccio progettuale. Il riscontro avuto è stato molto positivo da parte di tutti i gruppi di lavoro. L'attività fatta nei mesi ha permesso loro di riordinare le idee, di iniziare a dialogare internamente in modo costruttivo e fare i primi passi verso una direzione condivisa e consapevole".





Matteo Fusco, founder Beople commenta: "BeaMeraviglia è stata una straordinaria sperimentazione che ha coinvolto nella sua prima edizione Comuni, organizzazioni del territorio e professionisti con l'obiettivo di costruire nuovi format di turismo sostenibile. Accanto al progetto vincitore della challenge realizzato da "Udine Chiavi in Mano" (a cui vanno tutti i nostri complimenti), abbiamo collezionato altri 8 validissimi progetti, ognuno con le sue potenzialità e tratti distintivi. La sfida che abbiamo di fronte è duplice: da una parte continuare a supportare i format progettati per passare alla fase realizzativa, dall'altra aprire ad altri territori una nuova challenge che ci auguriamo prenda forma già da questo autunno. Siamo certi che il progetto continuerà ad essere una meraviglia".