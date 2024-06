Bonus Psicologo, al via le graduatorie 2024

Con la chiusura delle domande per il Bonus Psicologo relative al 2023, l'INPS ha avviato la procedura per stilare le nuove graduatorie per il 2024. I fondi saranno distribuiti in ordine di priorità ai richiedenti con redditi più bassi, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Con la chiusura delle domande per il Bonus Psicologo relative al 2023, l'INPS ha avviato la procedura per stilare le nuove graduatorie per il 2024. I fondi saranno distribuiti in ordine di priorità ai richiedenti con redditi più bassi, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.





Alla data del 31 maggio 2024, termine ultimo per l'invio delle richieste, sono pervenute un totale di 400.505 domande. Queste verranno ora esaminate per formare l'elenco dei beneficiari del Bonus Psicologo per il 2024.





I richiedenti che hanno presentato un ISEE non regolare avranno 30 giorni di tempo per correggere eventuali errori commessi dal CAF, presentare una nuova DSU completa o fornire la documentazione necessaria a dimostrare i dati dichiarati.





Le scadenze e le regole per le competenze del 2024 e per l'accesso a partire dal 2025 saranno comunicate dall'INPS con un messaggio successivo.





Cos'è il Bonus Psicologo e dove presentare domanda?





Il Bonus Psicologo è un sussidio permanente destinato ai cittadini privati, ma legato ai fondi stanziati annualmente. Questo contributo pubblico è pensato per coprire i costi di un ciclo di sedute di psicoterapia.

Introdotto inizialmente nel Milleproroghe (articolo 1-quater, comma 3, DL 228/2021 convertito con modifiche dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15) e poi confermato nella Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 538 della legge n. 197/2022), il Bonus Psicologo tiene conto del reddito e dell'ordine di arrivo delle domande. Una volta assegnato, il buono deve essere utilizzato entro 180 giorni, seguendo la procedura per prenotare le sedute.

La domanda per il Bonus Psicologo deve essere presentata all'INPS tramite un servizio online dedicato, i cui termini saranno comunicati dall'istituto stesso. Il bonus viene assegnato in base all'ordine cronologico di presentazione e consiste in voucher del valore di 50 euro per seduta di psicoterapia.