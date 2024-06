Al voto per le Europee, le Amministrative e le Regionali in Piemonte: alle 12 affluenza al 25%



Affluenza alle urne



Alle ore 12, l'affluenza per le elezioni europee si attesta intorno al 25%, mentre per le elezioni regionali in Piemonte è intorno al 29%. Per le elezioni comunali, l'affluenza è stata del 34,5%. In confronto, alle 23 di ieri, aveva votato il 14,64% degli aventi diritto, con il 17,54% per le regionali in Piemonte e il 20,63% per le comunali. Questi dati indicano un aumento significativo della partecipazione nelle prime ore di apertura dei seggi.



Problemi ai seggi



Un fenomeno preoccupante emerso nelle ultime ore è il boom di rinunce da parte dei componenti dei seggi elettorali. Le ragioni di queste rinunce sono varie, inclusi motivi personali, problemi di salute e preoccupazioni logistiche. Questo ha creato alcune difficoltà nella gestione delle operazioni di voto, ma le autorità stanno lavorando per garantire che il processo elettorale si svolga senza intoppi.



Turno di ballottaggio



Per le elezioni comunali, se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta, è previsto un turno di ballottaggio che si svolgerà domenica 23 e lunedì 24 giugno. Questo sarà un momento cruciale per molti comuni che devono ancora determinare i loro nuovi sindaci.



Exit poll dall'Olanda



Intanto, i primi exit poll dall'Olanda per le elezioni europee indicano un vantaggio per l'alleanza Laburisti-Verdi sull'estrema destra. Questo risultato potrebbe riflettere una tendenza più ampia a livello europeo e sarà interessante vedere se questa dinamica si confermerà anche in altri paesi.



Conclusione



La giornata di oggi si preannuncia decisiva per il futuro politico dell'Italia e dell'Europa. I cittadini sono chiamati a fare delle scelte importanti, e i risultati di queste elezioni potrebbero delineare nuovi equilibri politici. L'affluenza in aumento nelle prime ore è un segnale positivo di partecipazione democratica, e l'attenzione è ora rivolta all'andamento del voto e ai risultati che emergeranno nelle prossime ore.

ROMA - Oggi, dalle 7 alle 23, gli italiani sono chiamati alle urne per eleggere i 76 membri del Parlamento europeo, per rinnovare le amministrazioni di 3.698 Comuni e per eleggere il presidente e il Consiglio regionale del Piemonte. Si tratta di un'importante giornata elettorale che vede i cittadini impegnati su più fronti.