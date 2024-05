Vi Skin, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Ho scelto di vincere'

Dopo il travolgente successo di "Amore Incondizionato", Vi Skin torna a parlare della sua squadra del cuore in "Ho scelto di vincere" (PaKo Music Records). La cantautrice ciociara, nota per l’emozionalità della sua voce, i suoi testi incisivi e per la passione sfrenata per la squadra nerazzurra, ha lavorato senza sosta per oltre un anno a questo nuovo progetto, cogliendo l'essenza stessa del tifo interista e trasformandola in musica. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link Dopo il travolgente successo di "Amore Incondizionato", Vi Skin torna a parlare della sua squadra del cuore in "Ho scelto di vincere" (PaKo Music Records). La cantautrice ciociara, nota per l’emozionalità della sua voce, i suoi testi incisivi e per la passione sfrenata per la squadra nerazzurra, ha lavorato senza sosta per oltre un anno a questo nuovo progetto, cogliendo l'essenza stessa del tifo interista e trasformandola in musica. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZcrX0Hz9Rv4a0NUL/12Out5oiYBZj





"Ho scelto di vincere" è, infatti, un vero e proprio manifesto di appartenenza, storia, orgoglio e valori che rappresentano il mondo dell'Inter. Vi Skin, in sinergia con il produttore Matteo "Orph3us" Passarelli, anch'egli tifoso appassionato, ha dato vita ad un inno che intreccia l'eleganza degli archi alla potenza del pop moderno, riflettendo in musica i due volti della città di Milano: la maestosità racchiusa in luoghi emblematici come il Teatro alla Scala e l'energia vibrante di uno degli stadi più amati d’Italia, San Siro.





Il brano trae ispirazione da un profondo senso di tradizione e comunità: il verso iniziale «I colori del cielo, l’azzurro che avvolge il nero, l’oro delle stelle che fa da sfondo» si rifà al discorso di Gian Felice Facchetti tenuto in occasione del centenario nerazzurro che, a sua volta, evoca le parole del pittore Giorgio Muggiani, creatore dello storico logo della squadra, che nel 1908 annunciò la nascita del club definendo i colori della sua maglia in questi termini: "hanno scelto per noi i colori del cielo, l’azzurro che avvolge il nero, l’oro delle stelle che fa da sfondo, siamo l’Internazionale perché noi siamo fratelli e sorelle del mondo". Questa scelta simboleggia un'identità radicata e cosmopolita al contempo, che Vi Skin ha magistralmente trasposto in una release che arriva dritta al cuore dei tifosi.





La collaborazione tra l’artista e Matteo Passarelli ha generato un arrangiamento unico, in cui la classicità degli archi, fortemente desiderata da Vi Skin, si fonde con l'energia contemporanea della musica pop, creando un ponte tra la tradizione musicale italiana e il dinamismo del calcio moderno.





"Ho scelto di vincere" è frutto anche di un dialogo diretto con i tifosi: Vi Skin, tramite il suo profilo TikTok, ha raccolto parole e sentimenti che per i nerazzurri rappresentano l'essenza della loro squadra: famiglia, fratellanza, amore.





In un'epoca in cui è sempre più evidente che il calcio si spinge oltre la semplice competizione sportiva, "Ho scelto di vincere" rappresenta a tutti gli effetti una dichiarazione di "Amore incondizionato", ma a differenza del precedente singolo dedicato al club, volto più a punzecchiare le squadre avversarie giocando con il tema della rivalità, questo nuovo brano è una pura e profonda dedica d'amore che celebra il legame viscerale capace di unire la squadra e i suoi tifosi, indipendentemente da ogni forma di sfida e contesa.





"Ho scelto di vincere" è disponibile su tutti i digital store dal 5 Maggio, una data iconica per ogni tifoso nerazzurro, ricca di sentimenti contrastanti di trionfo e sfida: si tratta infatti del giorno in cui l’Inter perse uno scudetto, ma anche del giorno in cui vinse il primo dei tanti trofei di una stagione che rimase nella storia, la stagione del famoso "triplete" e della celebre "manita".





Attraverso le liriche del testo, Vi Skin trasmette un messaggio di incoraggiamento e di forza, ricordando ai tifosi che, nonostante le sfide e le sconfitte, l'identità e la passione condivise sono fonti inesauribili di ispirazione e orgoglio: «È facile supportare una squadra quando si vince – dichiara -, ma il vero amore si dimostra stando accanto ai propri colori anche e soprattutto nei momenti difficili. Con questo brano, ho voluto trasformare il 5 maggio, una data spesso ricordata con amarezza, in un simbolo di gioia e orgoglio. Quando i rivali cercheranno di ricordarmi questa data con un senso negativo, io risponderò con orgoglio che è il giorno in cui è nato il mio nuovo inno d'amore per l'Inter. La musica è il mio strumento per trasformare le emozioni negative in qualcosa di positivo e duraturo, e con questa canzone ho voluto regalare ai tifosi un motivo in più per amare e celebrare la loro squadra, nel bene e nel male».





Il videoclip ufficiale che accompagna il brano, diretto da Federica Di Pasquale, verrà presentato in anteprima su Sky TG24 nel corso delle prossime settimane. Il video, girato tra le storiche vie di Milano ed il Teatro Marrucino di Chieti, traspone sul piano visivo l’iconico contrasto, già sottolineato nel testo, tra l’imponenza e la rilevanza storica del club e il dinamismo che lo contraddistingue da sempre.





Vi Skin conclude con una dichiarazione toccante: «Questo brano è per voi, nerazzurri, per chi vive ogni giorno la passione per l'Inter. Ho messo ogni frammento della mia anima in "Ho scelto di vincere", sperando di rendervi orgogliosi. Siamo più di una squadra; siamo una famiglia, un unico grande amore che attraversa i tempi e le difficoltà».





Con "Ho scelto di vincere", Vi Skin, che ha ricevuto un invito speciale a partecipare alla festa della Curva Nord la prossima estate per festeggiare l'aggiunta della seconda stella al palmarès dell'Inter, non solo celebra la gloriosa storia del club, ma rafforza l'identità e la passione di una delle squadre più amate al mondo.





Per quel che riguarda Vi Skin, pseudonimo di Sofia Pelle, è una cantautrice italiana classe 1993. Nata ad Esperia (FR), nella meravigliosa Ciociaria, si avvicina alla musica a soli 7 anni, anche grazie alla zia, pianista, che dopo averle fatto ascoltare il capolavoro beethoveniano "Per Elisa" e percependo l’inclinazione della nipote allo strumento, suggerì ai genitori di iscriverla ad un corso di musica. Così, Vi Skin iniziò la sua formazione artistica: prima la tastiera elettronica, poi, il canto. L’attitudine al canto venne notata dalle sue insegnanti della scuola primaria, che le consigliarono di prendere parte anche ad un corso di canto, corso che però, decise di abbandonare poco dopo. Ma l’amore per la musica non l’ha mai abbandonata ed è così che, all’età di 13 anni, iniziò a comporre i suoi primi testi, intraprendendo anche lo studio del pianoforte da autodidatta, trovando il giusto equilibrio tra passione, impegno, leggerezza e divertimento. Raggiunta una nuova consapevolezza di se stessa ed una maturità artistica frutto di diverse esperienze personali e formative, nel 2020 pubblica i suoi primi tre brani – "Sei solo musica", "Do You Feel Me?" e "La chiamano società" – e ad inizio 2021 firma con Pako Music Records, sublabel di Visory Records, una realtà dinamica e frizzante, sempre attenta alle nuove leve del panorama musicale italiano. A Marzo dello stesso anno approda su tutte le piattaforme digitali "Nei Guai", un brano intimo e profondo, che avvolge l’ascoltatore in un delizioso abbraccio musicale, lontano dallo spazio tempo e vicino solo alla parte più intima e profonda di ciascuno di noi. Pochi mesi più in là, è il turno di "Scusa" e, l’anno successivo, nell’estate 2022, di "Amore Incondizionato", un inno d’amore e fede per i colori nerazzurri e, ad una più attenta analisi, anche al potere di unione delle inclinazioni e delle passioni umane, come l’Arte e lo Sport. Il brano, giunto ai ragazzi della Curva Nord di Milano che hanno invitato l’artista a cantare per loro, è arrivato anche alle orecchie della label PurpleMix, con cui Vi Skin ha firmato un contratto discografico che le ha consentito di iniziare una proficua collaborazione con Walter Babbini, musicista e produttore discografico già per Zucchero, Fabrizio Moro, Gemitaiz ed altri. Con la sua voce cristallina, in grado di accarezzare le parole e le corde dell’anima di chi l’ascolta, Vi Skin è una delle più promettenti cantautrici italiane del panorama musicale italiano.