Klaudia Call, uscito il nuovo album dal titolo 'Fine del giorno'

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito, in questi giorni, su Spotify e su tutti i digital stores, il nuovo LP dei Klaudia Call, storica band alternative brindisina, attiva dalla metà degli anni Novanta. Dopo il singolo "Zodiaco", che ha anticipato il nuovo album, il 9 maggio è uscito "Fine del giorno", distribuito da Believe Music Italia per NOS Record.





Il 2023 è stato l’anno del ritorno discografico dei Klaudia Call la coriacea band brindisina di alternative rock cantato in italiano con alle spalle oltre 20 anni di esperienza, di dischi prodotti e di concerti, prima col nome Lova, progetto musicale che a partire dalla metà degli anni Novanta ha spezzato più di qualche cuore all’interno dell’underground pugliese e non solo. Dalle ceneri dei Lova e dalla loro copiosa discografia, il nucleo storico del gruppo, formato dal chitarrista e cantante Alessandro Palazzo, dal bassista Francesco di Coste e da Alessandro Garramone alla batteria, ha dato vita al progetto Klaudia Call, che per tutti gli anni Duemila ha consolidato la tradizione dell’alternative rock italiano della band con evidenti richiami alla new wave e al cantautorato raffinato, producendo un album omonimo, pubblicato nel 2017 e due singoli, Dietro la porta e Odio l'inverno, pubblicati nel 2018.





Dopo quattro anni dalle ultime uscite discografiche ufficiali, i Klaudia Call tornano con un nuovo album che contiene 10 tracce inedite: Fine del giorno, registrato nelle sale dello storico Pure rock studio di Nanni Surace, in uscita il 9 maggio e di cui Zodiaco è stato il primo singolo estratto. Un vero e proprio piccolo evento per l'alternative pugliese, con il ritorno sulla lunga distanza di una band che ha fatto la storia del genere musicale e che anche in questo disco della maturità riesce a coniugare la coerenza artistica con la freschezza di una proposta sempre attuale.





"Abbiamo 'lavorato' alle canzoni di 'Fine del giorno' da subito con l'intenzione di creare un'atmosfera, un feeling che le accomunasse. Come dieci stanze, ognuna con le sue peculiarità ma che abitano la stessa casa. Così che l'ascoltatore anche se si 'sposta' da una stanza all'altra e una la trova in disordine o un'altra intima e buia, può farlo sempre in ciabatte e senza imbarazzo. Provando a creare dieci istantanee sincere, brutalmente sincere, niente di più".





"Fine del giorno" è accompagnato anche dal videoclip ufficiale del secondo singolo estratto: "Non passeremo mai", un brano che nasce dai colpi di coda che spesso riusciamo a dare grazie ai legami che durano una vita. Ci sono sorelle, fratelli e grandi amici in ogni immagine del testo.