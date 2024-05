Irruzione della polizia alla Columbia University: decine di arresti

NEW YORK - La tensione sale alla Columbia University di New York dopo l'irruzione della polizia nella Hamilton Hall, edificio occupato dagli studenti. Gli agenti sono entrati nell'edificio attraverso una finestra, mentre fuori hanno allontanato diversi studenti e proceduto con numerosi arresti.Secondo quanto riportato da fonti del municipio di New York, l'intervento della polizia è avvenuto in risposta a una richiesta ufficiale dell'ateneo, che ha chiesto di sgombrare la Hamilton Hall. Questa è la seconda richiesta di intervento inviata dall'università dopo quella del 18 aprile, quando la presidente Minouche Shafik aveva chiesto di sgomberare una tendopoli nel campus.La richiesta della Columbia University include anche una particolare clausola: la presidente dell'ateneo ha chiesto alla polizia di presidiare il campus fino al 17 maggio, due giorni dopo la cerimonia delle lauree, che vedrà la partecipazione di circa 15.000 studenti.La situazione rimane tesa e in evoluzione, mentre si susseguono le reazioni e i commenti sulla decisione dell'ateneo e sull'intervento della polizia nel campus universitario.