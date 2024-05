Paura a Napoli: i Falchi della Squadra Mobile fermano un 22enne con pistola clandestina

NAPOLI - Nella notte appena trascorsa, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi predisposti per il controllo del territorio, hanno fermato un uomo nei pressi di piazza Capuana. Il sospetto, seduto al tavolo di un bar, ha tentato di fuggire alla vista degli agenti, ma è stato bloccato non senza difficoltà.Durante la perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di una pistola revolver calibro 6,35 con tre cartucce, priva di matricola, che nascondeva nella cintura dei pantaloni. Il 22enne napoletano è stato quindi arrestato con l'accusa di porto abusivo di arma clandestina e ricettazione.L'intervento tempestivo e l'efficacia dell'operazione dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza e nel contrastare la criminalità nel territorio.